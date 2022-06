ESET heeft tweede wiper-malware gevonden die Oekraïense systemen treft

Beveiligingsbedrijf ESET zegt dat het meerdere vormen van wiper-malware heeft gedetecteerd in Oekraïne. Naast HermeticWiper heeft het bedrijf ook de malware IsaacWiper gevonden, die zich richtte op Oekraïense overheidsinstellingen.

Securityonderzoekers van het bedrijf hebben meer details naar buiten gebracht over de wiper-malware die het vorige week al ontdekte in Oekraïne. Toen vonden ESET en Symantec een malware die ze HermeticWiper noemden. Die treft systemen van Oekraïense bedrijven en verwijdert zichzelf na afloop van die systemen door zijn eigen files te overschrijven met willekeurige data. Volgens ESET is dat bedoeld om te voorkomen dat onderzoekers beter naar de malware kunnen kijken.

Van HermeticWiper is nog niet bekend hoe het aanvankelijk binnenkomt, maar ESET bevestigt wat het vorige week al zei: dat de malware via Active Directory werd uitgerold over netwerken. Hoewel ESET het eerst had over 'enkele honderden infecties', zegt het nu dat het de wiper 'in ieder geval bij vijf bedrijven' is tegengekomen. Een aanval met HermeticWiper bestaat uit drie componenten. Eerst maakt de wiper zelf een systeem onbruikbaar door data te overschrijven. De tweede component is een ransomwarecomponent die HermeticRansom wordt genoemd. Die is in Go geschreven en zou in een aparte campagne worden ingezet. "Deze ransomware werd gelijktijdig met HermeticWiper ingezet, mogelijk om de wiper te verbergen", zegt het bedrijf. De derde component is HermeticWizard, een wormcomponent waarmee de wiper zich via SMB en WMI door lokale netwerken beweegt.

Naast HermeticWiper ontdekte ESET een tweede destructieve malware die het IsaacWiper noemt. Die zou vooral gericht zijn op overheidsinstellingen in Oekraïne, maar het is niet duidelijk hoeveel ervan geraakt zijn. Ook van IsaacWiper is niet bekend hoe het binnenkomt. ESET zegt dat de code niet overeenkomt met HermeticWiper en dat de malware 'veel minder geavanceerd' is. IsaacWiper zou al sinds 24 februari toe hebben geslagen in Oekraïne, maar volgens ESET stond de malware al in oktober op sommige systemen.

ESET zegt dat de malware enkele uren voorafgaand aan de Russische invasie van Oekraïne toesloeg. Het bedrijf heeft ook aanwijzingen dat de malware al maanden op de systemen stond voor die daar toesloeg. Desondanks wil ESET geen publieke attributie doen van wie de malware heeft verzonden. De code zou niet overeenkomen met bekende malware die al in de systemen van het bedrijf staat, en er is geen link gevonden met bekende threat actors.