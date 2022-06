Sony brengt VRR-update uit voor Bravia XR-tv's van 2021

Sony is begonnen met het toevoegen van ondersteuning voor variabele refreshrates aan Bravia XR-televisies uit 2021. De daarvoor benodigde firmware-update komt naar de Z9J, A90J, A80J, X95 en X90J. Dat zijn zowel lcd-tv's als oled-tv's.

Tv-recensent Vincent Teoh merkt op dat hij de firmware-update op zijn A90J-oledmodel heeft ontvangen. Wanneer gebruikers in Nederland en België de update krijgen, is nog niet bekend. De tv van Teoh is een Amerikaans model. Sony had volgens de recensent vorige week aangegeven in maart te beginnen met de gespreide uitrol van de VRR-update naar de betreffende tv's.

De update komt naar de A90J- en A80J-oled-tv's en ook naar de Z9J, X95 en X90J. Dat zijn lcd-tv's met full-aray local dimming. VRR is een HDMI 2.1-functie die de game-ervaring vloeiender kan maken als games geen vaste framerate van 60fps kunnen behouden. Met de techniek wordt de verversingssnelheid van de tv aangepast op de framerate, wat stotterend beeld voorkomt.

VRR kan gebruikt worden in combinatie met consoles en videokaarten. Van de nieuwe consoles ondersteunen momenteel alleen de Xbox Series X en S de techniek. Sony heeft aangegeven dat de PlayStation 5 met een firmware-update ook ondersteuning krijgt voor VRR, maar die update is nog niet uitgebracht.

De tv's die Sony begin dit jaar op de elektronicabeurs CES aankondigde, krijgen volgens de fabrikant direct bij de release ondersteuning voor VRR. Dat gaat om de Z9K, A95K, A80K, X95K en X90K. Het is nog niet bekend wanneer deze tv's beschikbaar zijn.