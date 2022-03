Sony bevestigt komst variabele verversingssnelheid-update voor PlayStation 5

Sony heeft bevestigd dat de PlayStation 5 in de toekomst ondersteuning krijgt voor variable refresh rate. Deze functie wordt ondersteund via HDMI 2.1 en wordt via een systeemupdate toegevoegd aan de console. Het is niet duidelijk wanneer dit gebeurt.

Ondersteuning voor VRR werd aanvankelijk al vermeld in de systeemspecificaties van de PlayStation 5, maar bij release van de console werd duidelijk dat de functie nog niet werd ondersteund. Sony heeft dit weekend echter de FAQ-pagina voor de PS5 geüpdatet, waarin het bedrijf bevestigt dat deze functie op een later moment wordt toegevoegd aan de console.

"De PS5-hardware ondersteunt VRR via HDMI 2.1. Na een toekomstige update van de systeemsoftware kunnen PS5-eigenaren de VRR-functie van compatibele tv's gebruiken bij het spelen van games die VRR ondersteunen", zo schrijft Sony. De consolefabrikant meldt echter niet wanneer deze update uitkomt.

Ook ondersteuning voor M.2-ssd's wordt op een later moment toegevoegd aan de console, zoals al bekend was. Sony zegt op zijn FAQ-pagina toe dat het 'in de toekomst' meer details over ssd-ondersteuning zal bekendmaken, inclusief welke M.2-ssd's worden ondersteund op de console. Momenteel is dat nog niet duidelijk.