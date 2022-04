PlayStation 5 waarschuwt gebruikers als ze PS4-versie van cross-gen-spel starten

PlayStation 5-gebruikers merken op dat ze nu een melding krijgen wanneer ze de PS4-versie starten van een spel dat zowel als PS4-versie en als PS5-versie geïnstalleerd is. Sony lijkt de melding gefaseerd naar gebruikers te brengen.

De melding, die onder meer Twitter-gebruiker Tidux deelt, verschijnt zodra een gebruiker de PS4-versie van een spel wil starten, waar zowel een PS4- als een PS5-versie van is. De console vraagt de speler of hij of zij inderdaad de PS4-versie wil spelen, of dat hij of zij liever over wil schakelen naar de PS5-versie. Tidux probeerde het bij Assassin's Creed Valhalla, maar op Reddit merken gebruikers op dat dit ook bij andere spellen werkt. Het lijkt er op dat Sony deze functie gefaseerd naar gebruikers brengt, enkele gebruikers merken op deze functie al enkele weken te zien.

In tegenstelling tot de Xbox Series-consoles, installeert de PlayStation 5 niet per se de next-gen-versie van een spel. Gamers die zowel de PS4- als de PS5-versie hebben geïnstalleerd, kunnen op die manier per ongeluk de PS4-versie van een spel spelen. Met deze melding wil Sony dit vermoedelijk voorkomen. In sommige gevallen zal de gebruiker echter bewust de PS4-versie willen starten, bijvoorbeeld om de VR-modus te spelen. Bij bepaalde spellen moet de gebruiker ook eerst de PS4-versie starten om de savegame te kunnen overhevelen naar de PS5-versie.