Update voorziet rallygame WRC 9 van 120fps-modus op Xbox Series X en PS5

Ontwikkelaar KT Racing heeft een 120fps-modus toegevoegd aan de PlayStation 5- en Xbox Series X-versies van rallygame WRC 9. Het spel draait daarin op een 1080p-resolutie. Ook is een 4k-optie met hoge kwaliteit en 30fps toegevoegd, naast de bestaande 60fps-optie.

De next-genverbeteringen zitten in de December Update voor WRC 9, die voor alle platforms beschikbaar is en ook nieuwe rallywagens en omgevingen bevat. Op Reddit somt de ontwikkelaar de lijst met verbeteringen op en wordt aangegeven met welke resolutie en framerate de verschillende consoleversies gespeeld kunnen worden.

WRC 9 kwam eerder dit jaar uit en had al verbeteringen voor de Xbox Series X en PlayStation 5; de game draaide op die consoles in een dynamische 4k-resolutie met een framerate van 60fps. Na het doorvoeren van de decemberupdate kunnen gamers kiezen voor een prestatiemodus waarin de game op 120fps draait, maar de resolutie zakt daarin naar 1080p.

Er is nu ook een High Visual Quality-modus voor beide consoles, waarin het spel op een native 4k-resolutie draait, met een framerate van 30fps. De Xbox Series S-versie van het spel krijgt geen 120fps-modus. Op die console draaide de game al in 1080p-resolutie bij 60fps. Wel brengt de update de High Visual Quality-modus naar de Series S-versie, die draait in 1440p bij 30fps.

WRC 9 kwam in september uit voor consoles en pc. De pc-versie is verkrijgbaar in de Epic Games Store. Het spel is gemaakt met een officiële licentie van het FIA World Rally Championship, die uitgever Nacon in handen heeft. Vanaf 2023 krijgt Codemasters de licentie.