Microsoft belooft problemen met controller Xbox Series X te verhelpen

Microsoft meldt bekend te zijn met de verbindingsproblemen met de Xbox Wireless Controller die sommige gebruikers ervaren en verklaart te werken aan het verhelpen ervan. Een toekomstige update moet verbetering brengen.

Microsoft werkt aan een oplossing voor de controllerproblemen die in een update beschikbaar gemaakt zal worden, meldt het bedrijf tegen The Verge. Het bedrijf verwijst daarbij naar de stappen die gebruikers moeten ondernemen om de firmware van hun draadloze controller bij te werken.

Het antwoord volgt op problemen die gebruikers melden met de draadloze controller van de Xbox Series X. Deze zou op willekeurige momenten de verbinding verliezen. De eerste meldingen daarover verschenen al half november vorig jaar op het forum van Microsoft.

Afgaand op de meldingen lijken de meldingen zich voor te doen bij gebruik van de controller in combinatie met niet alleen de Xbox Series X, maar ook bij de Xbox One en pc, en bij het spelen van verschillende games, waaronder Assassin's Creed Valhalla en Call of Duty: Black Ops Cold War. Niet bekend is hoe wijdverspreid de problemen zijn. Op Microsofts forum geven ongeveer 1750 gebruikers aan dat ze willen weten hoe de problemen te verhelpen zijn.