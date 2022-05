Google brengt dit jaar nieuwe lijn Nest-beveiligingscamera's uit

Google vernieuwt zijn aanbod van Nest-beveiligingscamera's dit jaar, belooft de fabrikant. Die aankondiging volgt op het stoppen met de levering van de Nest Cam IQ Outdoor, die inmiddels uitverkocht is.

Google meldt dat 'Nest blijft investeren in nieuwe innovaties' en dat hier een 'nieuwe line-up van beveiligingscamera's voor 2021 onder valt'. Daarmee reageert het bedrijf op vragen van 9to5Google over de beschikbaarheid van de Nest Cam IQ Outdoor.

Die beveiligingscamera voor buiten lijkt nergens meer beschikbaar; ook in de Pricewatch zijn geen aanbieders meer van de Nest Cam IQ Outdoor. Google bevestigt dat die camera uitverkocht is en uit de toevoeging dat er een nieuwe productlijn op komst is, valt af te leiden dat er geen nieuwe levering van de IQ Outdoor volgt.

Of ook de levering van de overige Nest-beveiligingscamera's tot een eind komt, is niet bekend en Google meldt ook geen verdere details over de komende line-up. De Nest IQ en IQ Outdoor uit 2017 waren de laatste toevoegingen aan het bestaande aanbod van Nest-beveiligingscamera's.