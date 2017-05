Door Olaf van Miltenburg, woensdag 31 mei 2017 09:49, 29 reacties • Feedback

Nest heeft een nieuwe beveiligingscamera aangekondigd: de Nest Cam IQ. De beveiligingscamera kan het aan gebruikers melden als personen gedetecteerd worden. Daarvoor is geen abonnement nodig is. De prijs bedraagt 349 euro.

Bij de meldingen kan de Nest Cam IQ een ingezoomde foto met de persoon sturen naar de smartphone van een gebruiker. Bij eerdere camera's van Nest was een abonnement op Nest Aware vereist om persoonsmeldingen te kunnen ontvangen. Ook bij de Cam IQ kan zo'n abonnement, voor minimaal 10 euro per maand, afgenomen worden voor meer functionaliteit. De camera kan dan bijvoorbeeld bekende gezichten, zoals familieleden, identificeren.

Een andere functie van de Cam IQ is Supersight, waarmee een 130-gradenoverzicht van kamers geboden wordt, met de optie om personen te volgen. De camera beschikt over een 8-megapixelcamera met 12x digitale zoom en twee 940nm-infrarood-leds zorgen voor zicht in het donker. Verder heeft de camera luidsprekers en drie microfoons. De Cam IQ is voor 349 euro te bestellen, de levering start eind juni.