Nest introduceert deurbel

Alphabet-dochterbedrijf Nest heeft zijn eerste deurbel gepresenteerd. De bel heeft een camera met een beeldhoek van 160 graden en beschikt over een eigen internetverbinding. Gebruikers kunnen met bezoekers spreken via de microfoon en luidspreker in de bel.

Het spreken met de Nest Hello-deurbel gaat via de Nest-app voor smartphones, zo vertelde de fabrikant tijdens een evenement waar het nieuwe hardware presenteerde. De Hello is een uitbreiding van de beveiligingscamera's die Nest eerder introduceerde na de aankoop van Dropcam in 2014.

De camera heeft hdr-ondersteuning en via een beweegbare standaard kunnen gebruikers de hoek van de camera op afstand aanpassen. Via Quick Actions kunnen gebruikers bij afwezigheid een set vaste antwoorden invoeren die Hello kan geven als iemand aanbelt. Via het abonnement van Nest Aware kan de deurbel bovendien een signaal sturen als mensen voor de deur staan te praten.

De fabrikant introduceerde verder een alarmsysteem, met onder meer sensoren die ramen en deuren in de gaten kunnen houden. De producten komen begin volgend jaar op de markt, maar Nest heeft nog niet bekendgemaakt wat ze gaan kosten.