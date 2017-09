'Europa wil zonder steun andere landen techbedrijven hogere belasting opleggen'

De Europese Unie wil desnoods zonder steun van andere westerse landen techbedrijven hogere belastingen gaan opleggen. De belasting die bedrijven met digitale diensten betalen ligt rond 10 procent, terwijl bedrijven die fysieke producten maken veel meer belasting betalen.

De Europese Commissie was in overleg met andere westerse landen om de belastingontwijking van bedrijven zoals Google, Amazon, Apple en Facebook aan te pakken, maar er zou weinig schot zitten in dat overleg, meldt Reuters. Daarom zou de Europese Commissie de regels in elk geval willen instellen voor EU-lidstaten.

Om de belastingen te verhogen, kijkt de Commissie onder meer naar trucs die nu werken. Zo zitten bedrijven vaak in landen met lage belastingtarieven als Nederland, Luxemburg en Ierland met een fysieke locatie, terwijl ze hun diensten in heel Europa aanbieden. De koppeling tussen een fysieke locatie en landen waar bedrijven belasting moeten betalen zou moeten worden herzien, vindt de EU.

Volgens Reuters verwachten insiders dat Europese lidstaten tegen het einde van het jaar een compromis kunnen bereiken over het verhogen van de belastingen voor digitale bedrijven. Wat de gevolgen precies zullen zijn, is vooralsnog onduidelijk.