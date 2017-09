Inkomsten uit muziek in VS stijgen door streaming

De inkomsten voor de muziekindustrie in de Verenigde Staten zijn afgelopen jaar met 18 procent gestegen ten opzichte van 2015. Dat komt door de sterke stijging van streaming, via abonnementen van bijvoorbeeld Spotify, Deezer, Apple Music en Google Play Music.

In totaal kreeg de Amerikaanse muziekindustrie 3,89 miljard dollar binnen in 2016, terwijl dat in 2015 nog 3,3 miljard dollar was, zo blijkt uit cijfers die auteursrechtenorganisatie RIAA online heeft gezet. Van die 3,89 miljard kwam 2,5 miljard uit streaming-abonnementen, ongeveer 62 procent van het totaal.

Nog maar twee jaar geleden verdiende de muziekindustrie meer aan digitale downloads dan aan streaming-abonnementen. De inkomsten uit downloads zijn in een paar jaar tijd bijna gehalveerd. De inkomsten uit verkopen van cd's en lp's liep in diezelfde periode ook terug, maar lang niet zo snel.

Het aantal abonnementen voor streamingdiensten in de VS ligt op 30 miljoen, zo zegt de auteursrechtenorganisatie. Vorige week bleek al dat streaming ook in België de grootste inkomstenbron van de muziekindustrie is geworden. In Nederland is dat al langer zo. De RIAA geeft geen cijfers over de totale hoeveelheid geld die artiesten krijgen voor de verkopen en streams.