Zeventig procent van de Nederlandse muziekomzet komt van streamingdiensten

Streaming was in Nederland vorig jaar goed voor meer dan zeventig procent van de totale omzet van de muziekindustrie. Dat is bijna acht procentpunt meer dan in 2017. In 2018 leverde streaming 128,6 miljoen euro op.

Dat blijkt uit cijfers van het Nvpi. Het bedrag van 128,6 miljoen euro is 18,4 procent meer dan in 2017 werd omgezet via streaming. Die omzetstijging is minder hoog dan voorgaande jaren. Zo was de toename in 2017 nog 28,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, in 2016 was die jaarlijkse stijging 38,2 procent.

In totaal had de Nederlandse muziekindustrie een omzet van 179,8 miljoen euro, streaming maakte daar 71,5 procent van uit. Het aandeel van de streamingdiensten steeg met 8 procentpunt ten opzichte van 2017, die stijging ging vooral ten koste van het aandeel van cd's en vinyl. Cd's waren goed voor een omzet van 29,8 miljoen euro, 21,6 procent minder dan een jaar eerder. Vinyl bracht 15,6 miljoen euro in het laatje, dat komt neer op een daling van 7,1 procent. Een andere grote verliezer was downloads, daar was de omzetdaling 20,8 procent. In 2018 was de omzet uit downloads 5,3 miljoen euro.

In Amerika is het aandeel van streamingdiensten nog net iets groter. Daar waren die inkomsten in 2018 goed voor 75 procent van de totale omzet. In België is het aandeel weer kleiner, zo'n 41 procent van de omzet van de Belgische muziekindustrie komt uit streaming. Die cijfers gaan nog wel over 2017, waarschijnlijk was het aandeel van streaming in 2018 nog iets hoger. De cijfers over 2018 heeft BEA nog niet bekend gemaakt.