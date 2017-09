Streamingdiensten en vinyl bezorgen Nederlandse muziekindustrie omzetgroei

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie is in de eerste helft van 2017 met meer dan 8 procent gestegen door met name de inkomsten uit streamingdiensten. De omzet via muziekstreams steeg in de zes maanden met 30 procent. Ook de inkomsten uit vinyl stijgen.

De NVPI meldt in zijn halfjaarcijfers niet wat de omzet uit streaming is, maar de categorie 'Digitaal', waar ook downloads onder vallen, was verantwoordelijk voor een omzet van 55,4 miljoen euro, een groei van 24,9 procent tegenover de eerste helft van 2016. De omzetstijging uit streaming compenseert de daling van de verkoop van downloads, een trend die al langer zichtbaar is.

Bij de fysieke verkoop zijn het vinylplaten die de terugloop van cd's en muziek-dvd's enigszins compenseren. De omzet uit fysieke mediadragers daalde van 28,9 miljoen vorig jaar tot 24,1 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. De omzet uit vinyl steeg echter met 21 procent en neemt nu 35 procent van de totale omzet uit de fysieke verkoop voor zijn rekening. In totaal bedroeg de omzet van de Nederlandse muziekindustrie 79,5 miljoen euro.