Muziekindustrie haalt in VS meer omzet uit vinyl dan uit cd's

De Amerikaanse muziekindustrie heeft in de eerste helft van 2020 meer omzet uit vinylplaten gehaald dan uit cd's. Dit kwam vooral door de scherpe afname van de cd-verkoop, waarvan de omzet in een jaar tijd bijna werd gehalveerd.

In de eerste helft van 2020 waren vinylplaten goed voor 232,1 miljoen dollar omzet, terwijl cd's slechts verantwoordelijk waren voor 129,9 miljoen dollar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Recording Industry Association of America. In de eerste helft van 2019 leverden cd's nog bijna 250 miljoen dollar op. Daarmee is het voor het eerst sinds de jaren tachtig dat vinyl meer omzet behaalde dan cd's. Het aantal verkochte cd's ligt nog wel hoger dan het aantal verkochte vinylplaten. In de eerste helft van 2020 werden 10,2 miljoen cd's verkocht, tegenover 8,8 miljoen vinylplaten.

Waarom de omzetcijfers van cd's binnen een jaar tijd zijn gehalveerd, is niet duidelijk. Wel schrijft RIAA dat de coronacrisis een significante impact had op de muziekindustrie, omdat bijvoorbeeld winkels gesloten waren. De totale omzet uit fysieke producten over het eerste halfjaar van 2020 was 23 procent lager dan over het eerste halfjaar van 2019. Fysieke producten waren in de eerste zes maanden van 2020 goed voor 376 miljoen dollar, wat 4 procent is van de totale omzet van de verkoop van muziek.

Cijfers zijn per eerste halfjaar en afkomstig van RIAA

Streaming behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 4,8 miljard dollar, wat een stijging is van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Betaalde abonnementen zijn goed voor 3,4 miljard dollar, 14 procent meer dan een jaar eerder. Zogenaamde 'Limited Tier'-abonnementen, waarbij gebruikers bijvoorbeeld minder muziekaanbod mogen gebruiken, of op minder apparaten, zorgde voor een halfjaaromzet van 441,7 miljoen dollar. Deze abonnementenvorm steeg wat omzet betreft het afgelopen jaar het meest, met 18 procent meer dan een jaar eerder.

Gratis streaming bleef relatief stabiel met een omzet van 421,4 miljoen dollar, SoundExchange-streaming steeg met 8 procent naar 467,7 miljoen dollar. Hierbij gaat het om muziek die via diensten als Pandora, SiriusXM en online radiostations is verspreid. De daling van de omzet uit gedownloade muziek zet voort, in een jaar tijd daalde deze omzet met 22 procent. Gedownloade muziek was in het eerste half jaar goed voor 351,3 miljoen dollar, 6 procent van de totale muziekverkoopomzet.

Cijfers zijn per eerste halfjaar en afkomstig van RIAA