Verkoop van audio-cd's steeg in de Verenigde Staten voor het eerst sinds 2004

In de Verenigde Staten is de verkoop van cd's vorig jaar gestegen. Dat is voor het eerst sinds 2004. Ook de verkoop van vinyl is gestegen, maar dat is al langer het geval. De totale omzet van de Amerikaanse muziekindustrie kwam uit op een record van 15 miljard dollar.

Vorig jaar werden er 46,6 miljoen cd's geleverd en dat was goed voor een omzet van 584,2 miljoen dollar, blijkt uit cijfers van de Recording Industry Association of America. Een jaar eerder ging het nog om 31,6 miljoen cd's en een omzet van 483,2 miljoen dollar.

De verkopen van cd's daalden decennialang. In het jaar 2000 beleefden cd's in de VS een piek met een omzet van 13,2 miljard dollar. Daarna gingen de verkopen ieder jaar omlaag, met als uitzondering het jaar 2004, waarin de cd-verkopen een klein beetje opleefden.

Hoewel er meer cd's zijn verkocht en die cd's meer omzet hebben opgeleverd, is het percentage van de totale omzet uit muziekverkopen dat afkomstig is van cd's, iets gedaald. Dat was afgelopen jaar 3,9 procent en een jaar eerder nog 4 procent.

Dat komt door de stijging van de totale omzet. De Amerikaanse muziekindustrie kon in 2021 een recordbedrag van 15 miljard dollar bijschrijven. Dat is een record in de geschiedenis van de RIAA-metingen. Een jaar eerder bedroeg de omzet 12,1 miljard dollar.

Betaalde streamingdiensten waren goed voor een omzet van 8,6 miljard dollar. Dat is 1,6 miljard meer dan in 2020. De omzet uit gratis streamingdiensten met advertenties steeg tot 1,8 miljard dollar. Dat was 1,2 miljard dollar een jaar eerder.

Het is niet bekend waarom de verkoop van audio-cd's is gestegen. De verkoop van lp's zit al jaren in de lift. In 2005 waren vinylplaten in de VS goed voor een omzet van nog maar 15,7 miljoen dollar. Sindsdien is dat gegroeid en de omzet uit lp's en ep's kwam het afgelopen jaar uit op 1 miljard dollar.

De recente cijfers van de Nederlandse muziekindustrie zijn niet bekend, dus het is niet duidelijk of er ook in Nederland een opleving is van de cd-verkopen. In 2020 jaar daalde de omzet uit cd-verkopen met ruim een kwart.