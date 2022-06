Spotify haalt shuffleknop weg van albumpagina's bij Premium-gebruikers

Spotify heeft de standaard ingestelde shuffleknop van albumpagina's weggehaald voor Premium-gebruikers. De nummers van albums spelen daardoor in de volgorde die de artiest bedoeld heeft, in plaats van in willekeurige volgorde. Zangeres Adele vroeg Spotify hierom.

De streamingsdienst noemt het een nieuwe 'Premium-feature' dat de Play-knop voortaan de standaard is. Dit deed de dienst op verzoek van Adele, van wie afgelopen vrijdag een nieuw album is uitgekomen. Op Twitter zegt de artiest dat dit 'het enige was' dat ze echt wilde veranderen in de muziekindustrie. Ze bedankt Spotify. Het bedrijf reageert met 'Alles voor jou'.

Voorheen werden nummers in albums automatisch in willekeurige volgorde afgespeeld als de gebruiker op de groene Play-button bij het album tikte. Dat is nu niet meer zo in Premium. Gebruikers die muziek via de gratis Spotify-dienst afspelen, hebben nog steeds enkel de keuze voor het afspelen in willekeurige volgorde.

De knop staat nog wel op de artiestenpagina's bovenaan, maar voortaan niet meer bij albums. Gebruikers kunnen wel een album in willekeurige volgorde afspelen door onderin de player de shuffleknop aan te zetten.

In een reactie aan BBC zegt een woordvoerder van Spotify dat de 'nieuwe feature' een 'langgekoesterde wens' van gebruikers en artiesten is. Volgens de BBC was Adele een van de artiesten die deze wens bij Spotify neergelegd heeft.