Spotify test Discover-tabblad in app met korte video's

Spotify lijkt in de testversie van zijn iOS-app de functie Discover te testen. Die functie heeft een eigen tabblad onderin beeld en laat gebruikers korte muziekvideo's zien in een lay-out die lijkt op die van TikTok.

Vanuit de interface van Discover kunnen gebruikers vervolgens liedjes toevoegen aan hun eigen lijsten. De interface met verticale video's die bovendien verticaal scrollen doen denken aan de manier waarop TikTok zijn gebruikers video's laat zien, meldt Techcrunch op basis van tweets van ontwikkelaar en hashtag-uitvinder Chris Messina.

Het Discover-tabblad zit tussen Home en Search, zo laat een screenshot van Messina zien. Hij vond de functie in een TestFlight-bètaversie van Spotify voor iOS. Spotify bevestigt het bestaan van de test, maar wil geen verdere details geven. "Bij Spotify doen we vaak tests om de gebruikservaring te verbeteren. Sommige van die tests vormen de basis voor een nieuwe gebruikservaring en soms is het alleen een leerervaring. We hebben verder niks hierover te melden op dit moment."

De video's in de verticale feed komen van Canvas van artiesten, een functie die al enkele jaren bestaat om een liedje te voorzien van korte geanimeerde beelden. Die komen in de plek van de statische afbeelding met de cover van een album of single in de app.