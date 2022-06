Spotify komt dit jaar met HiFi-abonnement voor streamen van lossless muziek

Spotify introduceert een HiFi-abonnement. Met dit abonnement biedt de streamingdienst lossless muziek aan. Hiermee gaat het bedrijf de concurrentie met diensten als Tidal, Deezer en Amazon Music aan. Spotify HiFi komt later dit jaar beschikbaar.

Spotify kondigde het HiFi-abonnement aan tijdens zijn Stream On-evenement. Volgens het bedrijf is 'high-quality music streaming' één van de meest gevraagde functies van gebruikers. Met Spotify HiFi biedt het bedrijf naar eigen zeggen 'lossless muziek van cd-kwaliteit'. Het abonnement is ook compatibel met Spotify Connect-speakers. Spotify brengt zijn HiFi-abonnement later dit jaar uit in geselecteerde regio's, maar maakt nog geen concrete releasedatum bekend. Het bedrijf komt 'binnenkort' met meer details.

De streamingdienst doet al langer tests met lossless muziek. In 2017 meldden meerdere Reddit-gebruikers dat ze aan aanbod kregen voor een HiFi-abonnement, tegen een meerprijs van 5, 7,50 of 10 dollar bovenop het reguliere Spotify Premium-tarief van 10 euro per maand. Spotify heeft tijdens de officiële introductie nog geen abonnementsprijzen bekendgemaakt. Concurrenten Amazon en Tidal bieden hun hi-fi-abonnementen respectievelijk aan tegen een maandtarief van 15 euro en 20 euro.