Tidal voegt HiFi- en HiFi Plus-abonnementen samen tot nieuwe formule

Vanaf 10 april zal het Tidal HiFi- en het Tidal HiFi Plus-abonnement opgaan in een individueel abonnement dat 10,99 euro per maand kost. Gebruikers krijgen toegang tot HiRes-audiobestanden in het Dolby Atmos- en flac-formaat. Er komt ook een enkelvoudig abonnement voor families.

De nieuwe abonnementsformule zal de twee huidige abonnementen, Tidal HiFi en Tidal HiFi Plus, vervangen. De nieuwe formule biedt volgens een ondersteuningspagina van Tidal toegang tot meer dan 110 miljoen HiRes-audionummers. Dat wil zeggen dat het om 24-bit audio gaat, met een sample rate van 192kHz. Klanten krijgen ook toegang tot flac- en Dolby Atmos-nummers. Tidal schrijft dat de abonnees op 10 april automatisch overgezet zullen worden naar de nieuwe formule.

Het bedrijf introduceert ook een nieuw familieabonnement dat de huidige twee familieabonnementen, Tidal Hifi Family en Tidal HiFi Family Plus, moet vervangen: Tidal Family. Deze formule zal 16,99 euro per maand kosten. Het is niet duidelijk of Tidal via deze formule ook toegang geeft tot HiRes-audionummers met een hogere sample rate en of de formule ook flac- en Dolby Atmos-nummers zal omvatten.

De muziekstreamingdienst voert ook wijzigingen door wat betreft de optionele DJ-integratie. Deze optie zal voortaan 9 euro per maand kosten. Tidal schrijft dat alle klanten die de afgelopen negentig dagen van deze functie hebben gebruikgemaakt, automatisch ingeschreven worden voor deze betaalde functie. Het wordt volgens het bedrijf echter wel mogelijk om de betaalde integratie opnieuw uit te schakelen via het accountmenu.

De prijswijzigingen gaan in vanaf 10 april en gelden wereldwijd. Tidal HiFi is momenteel nog beschikbaar en kost 10,99 euro per maand. Deze abonnementsformule omvat 16-bit audio met een sample rate van 44.1 kHz en meer dan 100 miljoen nummers in het flac-formaat. Tidal HiFi Plus kost 19,99 euro per maand en geeft toegang tot 24-bit audio, met een sample rate van 192kHz. Klanten met HiFi Plus krijgen standaard ook toegang tot flac- en Dolby Atmos-nummers.

Update, 17.50 uur: alinea aan het artikel toegevoegd waarin de prijzen van de huidige abonnementen worden vermeld. Met dank aan JBVisual.