Reddit-gebruiker krijgt Spotify-hifiabonnement te zien in enquête muziekdienst

Een Reddit-gebruiker zegt een enquête te hebben gekregen van Spotify waarin het bedrijf gepeild zou hebben naar de plannen van de gebruiker om terug te keren naar de streamingdienst. In die enquête zou Spotify ook melding hebben gemaakt van een hifiabonnement.

Reddit-gebruiker nearlymind stelt dat hij tien jaar lang abonnee was van Spotify Premium en onlangs besliste om over te stappen naar Apple Music, de muziekstreamingdienst van Apple. Kort na de stopzetting van zijn abonnement bij het Zweedse muziekbedrijf kreeg hij naar eigen zeggen een enquête van Spotify te zien in de iOS-app van de dienst met daarin de vraag of hij naar de streamingdienst zou willen terugkeren als die dienst over enkele features zou beschikken.

De Reddit-gebruiker zou daarna een overzicht hebben gekregen van abonnementsformules van Spotify waarin ook een hifiabonnementsformule, genaamd Platinum, vermeld stond. Deze formule zou 19,99 dollar per maand per account kosten en bevat, afgaand op de screenshot, alle opties van het individuele Spotify Premium-abonnement. Daarbovenop zou een gebruiker hifimuziek te horen krijgen en beschikken over Studio Sound-, Headphone Tuner-, Audio Insights-, Library Pro-, Playlist Pro-functies en een beperkt aantal advertenties bij Spotify Podcasts. Wat de functies precies inhouden, is niet duidelijk.

Spotify heeft nog niet officieel gereageerd op het bericht van de Reddit-gebruiker. Het bedrijf heeft in 2021 aangekondigd met een hifiabonnement te willen beginnen. Daarmee wou de streamingdienst ‘lossless muziek met cd-kwaliteit’ aanbieden. Aanvankelijk had het hifiabonnement er in 2021 moeten komen, maar dat gebeurde niet. Begin 2022 kondigde Spotify aan nog steeds te werken aan een hifioptie. Die zou 'in de toekomst' beschikbaar worden. Het bedrijf heeft toen geen details meegegeven over de timing. Apple Music heeft in 2021 ondersteuning gekregen voor lossless audio zonder dat abonnees daar extra kosten voor moeten betalen. Amazon Music Unlimited-abonnees hebben sinds 2021 ook toegang tot lossless audio zonder meerprijs. Tidal heeft eind 2021 de prijs van het standaard hifiabonnement verlaagd en toen ook een nieuw hifiabonnement geïntroduceerd.