'Apple toont vanaf 25 oktober twee nieuwe advertentieruimtes in App Store'

De App Store van Apple zal vanaf 25 oktober twee nieuwe advertentieruimtes bevatten. Dat stelt MacRumors. Een eerste advertentieruimte komt naar de Vandaag-pagina, de andere ruimte zal te zien bij de app-suggesties, onderaan elke app-pagina.

Volgens MacRumors krijgen advertentieruimtes een lichtblauwe achtergrond mee en zal er ook een advertentie-label getoond worden zodat het duidelijk wordt voor de consument dat het om publiciteit gaat. De twee nieuwe advertentieruimtes zullen naar verluidt in alle landen getoond worden waar de App Store actief is, maar niet in China.

Bloomberg-analist Mark Gurman stelde in augustus van dit jaar dat Apple plannen had om meer advertenties te tonen in eigen apps. Het bedrijf had toen al tests uitgevoerd met advertenties in de eigen Kaarten-app, maar zou ook richting andere van zijn eigen apps kijken zoals Apple Books, Apple TV+ en Apple Podcasts. Apple verklaarde deze zomer aan 9to5Mac ook dat het nieuwe advertentieruimtes wou introduceren in de App Store. Momenteel bevat de App Store twee advertentieruimtes: een ruimte bevindt zich op de Zoek-pagina, de andere advertentieruimte bevindt zich op de pagina met zoekresultaten.

Apple zou volgens Gurman jaarlijks 4 miljard dollar opstrijken door al de bestaande advertenties in de Nieuws-app, de Aandelen-app en de App Store-app. Dat bedrag moet volgens Gurman de komende jaren doorgroeien naar 10 miljard dollar, of meer.