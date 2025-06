Nieuwe Apple TV 4K kost minder en begint bij 64GB opslag

Apple heeft een nieuwe versie van zijn Apple TV 4K gepresenteerd. Het kastje heeft een lagere instapprijs en heeft meer opslag. De goedkoopste versie verliest wel zijn ethernet-poort en kan dus alleen verbinding maken via wifi.

De goedkoopste versie heeft daarmee 64GB aan opslag en heeft alleen een voedingsaansluiting en HDMI-poort. De duurdere versie heeft 128GB aan opslag en heeft daarnaast dus ook een ethernet-aansluiting voor bedraad internet. Ook heeft alleen de duurdere ondersteuning voor Thread. Beide kastjes hebben WiFi 6-ondersteuning via 802.11ax met 2x2 MiMo. Dat had de vorige generatie, die anderhalf jaar geleden uitkwam, ook al.

De Siri-afstandsbediening is vrijwel hetzelfde, maar in plaats van Lightning zit er een USB-C-poort op om hem op te laden. De A12 Bionic uit de vorige generatie is vervangen door een A15 Bionic-soc, die ook te vinden is in de iPhone 13-serie. Het kastje zelf is ook iets kleiner: 9,3x9,3cm in plaats van 9,8x9,8cm.

De Apple TV 4K van de derde generatie is leverbaar vanaf begin november in Nederland en België. De 64GB-versie met alleen wifi komt uit voor 169 euro, de versie met 128GB en ethernetpoort kost 189 euro.