Gebruikers kunnen Xbox Elite-controller aanpassen met eigen kleuren

Gebruikers kunnen de Xbox Elite Wireless Controller aanpassen met eigen kleuren en opties. Dat heeft Microsoft bekendgemaakt. Tot nu toe was de controller alleen in zwart verkrijgbaar, maar via het Design Lab zijn kleuren van veel onderdelen aan te passen.

Het gaat om de Elite Series 2- Core-controller, zegt Microsoft. Alleen de Core-variant is nu in het Design Lab aan te passen, dat kan niet met de reguliere Elite Series 2. Onder meer de diverse delen van de controller en knoppen zijn aan te passen. Daarnaast is het d-pad te vervangen voor een navigatiepad.

De controller zonder extra's kost 140 euro, een totaal pakket met onder meer een case en paddles kost 60 euro extra. Daarmee ligt de basisprijs 10 euro boven dien van de reguliere versie van de Core, die 130 euro kost en alleen in wit verkrijgbaar is. Sinds 2016 zijn er diverse producten aan te passen geweest in het Design Lab met onder meer eigen kleuren. Dat waren tot nu toe alleen de reguliere controllers, maar nog geen Elite-model.