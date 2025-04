Microsoft kondigt nieuwe versie van Xbox Elite-controller aan

Microsoft kondigt een nieuwe versie van zijn draadloze Xbox Elite controller aan. Het gaat om de Xbox Elite Wireless Series 2 - Core. De controller komt zonder vervangbare onderdelen, maar is daardoor ook goedkoper.

De Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core gaat 130 euro kosten. Voor dat geld levert Microsoft een witte Elite-controller die in veel opzichten lijkt op de huidige Series 2-controller. De controller heeft dezelfde rubberen grips, metalen d-pad en instelbare triggers. Wat ontbreekt zijn de extra onderdelen die bij de eerdere versies van de Elite-controller wel zaten.

Om kosten te besparen heeft Microsoft de losse onderdelen, zoals de alternatieve d-pad en pookjes, in een los verkrijgbaar pakket gestopt. Bij de Core-controller zit alleen een oplaadkabel en een tooltje om gevoeligheid van de pookjes aan te passen. Het vervangen van de pookjes of d-pad kan via het componentenpakket dat Xbox aanbiedt. Dit pakket kost 60 euro en is ook te gebruiken om onderdelen van de eerste Series 2-controller te vervangen.

In 2019 kwam Microsoft met de Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Deze versie van de controller is zwart en nog steeds te koop. Deze versie kost 180 euro en komt wel met alle accessoires inbegrepen. De nieuwe Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core-controller is vanaf 21 september verkrijgbaar.

In eerste instantie komt er alleen een witte versie.. De Core-controller moet vanaf dit najaar ook te bestellen zijn via Xbox Design Lab, waar klanten de controller een eigen kleur kunnen geven. Dit kon al met de standaard Xbox-controller, maar het is voor het eerst dat straks ook een Xbox Elite-controller kan worden aangepast naar eigen smaak in Xbox Design Lab.