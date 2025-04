Spelers vinden opnieuw glitch die splitscreen in Halo Infinite mogelijk maakt

Een Halo Infinite-speler heeft opnieuw een glitch gevonden die het mogelijk maakt om de game in splitscreen te spelen, ondanks dat de game dit niet officieel ondersteunt. De ontwikkelaar heeft zelfs gezegd de functie ook definitief niet uit te gaan brengen.

De ontdekker meldt op Twitter dat er wat 'kleine bugs' optreden bij het gebruik van de glitch. De Twitter-gebruiker schrijft bijvoorbeeld dat er framedrops kunnen optreden, maar verder treedt hij niet in detail. De glitch werkt daarmee niet vlekkeloos, maar schijnbaar wel beter dan de vorige, die afgelopen december aan het licht kwam. De nadelen van de vorige glitch waren dat de tweede speler geen hud heeft, story-missies niet toegankelijk zijn, de game vastloopt als iemand sterft, savegame-corruptie voorkwam en meer. Al met al is deze nieuwe glitch dus vele malen gebruiksvriendelijker. De ontdekker deelt instructies om de bug te gebruiken in zijn Twitter-video.

Microsoft-dochteronderneming en gameontwikkelaar 343 Industries maakte enkele dagen geleden juist bekend dat local co-op via splitscreen niet als feature uit zou komen. 343 zei dat die ontwikkeltijd nodig is voor investering in andere zaken. Het werk aan splitscreen was al wel onderweg, getuige hoe goed het nu werkt middels deze glitch.

343 Industries maakte verder bekend dat de game op 8 november een bètaversie van de Forge-leveleditor krijgt en dat de campagne dan ook in online co-op te spelen zal zijn, in teams met maximaal vier spelers. De Forge-leveleditor en co-op zouden eerder al beschikbaar komen, maar werden meermaals uitgesteld.