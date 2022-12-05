Hoofd multiplayerontwerp Halo Infinite-ontwikkelaar vertrekt bij studio

De creative director van Halo Infinites multiplayermodus is vertrokken bij ontwikkelaar 343 Industries. Het is het derde kopstuk dat de studio verlaat in een periode van slechts enkele maanden.

De man, Tom French, laat weten dat hij 'doorgaat naar nieuwe avonturen'. Hij heeft in totaal meer dan 11,5 jaar bij de Microsoft-dochterstudio doorgebracht, waarvan ongeveer de helft in de functie van creative director. Daarvoor was hij betrokken bij usergeneratedcontentsystemen en missieontwerp.

Naast deze creative director vertrok in september van dit jaar studiohoofd Bonnie Ross. Zij was 15 jaar lang baas over de studio. Ook director of engineering David Berger vertrok recent bij 343 Industries. In diezelfde periode voerde Microsoft een herstructurering van de toplaag van de studio door; de functie van Ross werd verdeeld over drie andere kopstukken binnen de studio.

Halo Infinite had een release die succesvol genoemd kan worden, maar daaropvolgend waren er wel kritiekpunten. Splitscreen-co-op werd geschrapt en online co-op, mission replay en de Forge-leveleditor werden meermaals uitgesteld. Die laatste drie zijn recent geïntroduceerd, een klein jaar na de initiële release van het spel.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 05-12-2022 14:56 34

05-12-2022 • 14:56

34

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Halo Infinite

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Reacties (34)

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D-Ed 5 december 2022 15:09
“Look how they massacred my boy...” (droevig Marlon Brando gezicht voorstellen…)

Het is toch triest hoe zo’n game de afgrond ingestort is door 343.. De core gameplay van Infinite is heerlijk en het is af en toe nog echt genieten met het juiste clubje gamers maar de complete staat van de game is beneden alle niveau. Laten we hopen dat ze echt eens wakker worden en net als CD Projekt RED de boel weer op de rails krijgen…

[Reactie gewijzigd door D-Ed op 29 juli 2024 12:49]

InfiniteSpaze @D-Ed5 december 2022 15:46
Ik begrijp heel goed je pijn. Ik kan niet met trots zeggen dat ik de multiplayer nog steeds speel. Vanwege mijn passie heb ik de development van Infinite gevolgd en het was echt een drama, en dat is het nog steeds.

Ik zal een korte samenvatting doen. Vanaf het begin heb ik al het idee gekregen dat Microsoft en 343 goed wilden besparen op deze titel. Misschien heeft 343 dit voorgesteld of dit kwam vanuit Microsoft. Helaas zullen we dit nooit weten maar wat we wel weten is dat werken met werknemers die op tijdelijke contracten werken niet de juiste manier vooruit is. De gedachte van degenen bovenaan was dat een "live-service" minder intensief zou zijn en dat ze vooral focussen op het leveren van micro-transactions. Met hun nieuwe "Slipspace engine" hadden ze verwacht dat het Infinite lang zou kunnen ondersteunen. Na een korte tijd bleek het al dat de engine niet zo solide was als ze dachten. Bij kleine aanpassingen breekt de engine en designers moeten ook lang wachten voordat alles is opgestart voordat ze kunnen beginnen. Het is intern ook wel bekend dat bepaalde handelingen lang kunnen duren en daarop zijn zelfs de eetpauzes ingepland. Werken met de Slipspace engine is dus lastig en al deze fouten corrigeren gaat lastig omdat degenen die de engine gebouwd hebben inmiddels alweer vertrokken zijn vanwege hun tijdelijke contract. Vervolgens is de content ook flink vertraagd. Seizoenen die 6 maanden duren voordat er weer nieuwe content wordt gegeven stelt 343i z'n community heftig op de proef. En vervolgens komen ze met een goedmakertje, een gratis seizoen! Maar... het is zo duidelijk dat de gratis content is ge-scrapped uit seizoen 1. Het had er al bij moeten zitten...

De communicatie is iets waar 343i ook flink de plank hebben misgeslagen. Ik en de rest van de community kunnen niets van 343i meer serieus nemen. Diverse keren hebben we gehoord "Big things coming!" of de inmiddels beruchte quote "Stay tuned!" om vervolgens te horen te krijgen dat er een skin komt of een map die er al in had moeten zitten na een jaar. Ook is het remaken van maps niet echt nodig wanneer je een community hebt met mensen die dat ook heel goed kunnen. Ook is een reden waarom hun communicatie faalt is dat er niemand is die de schuld op zich neemt, niemand neemt verantwoordelijkheid terwijl ik weet dat alle druk en stress bij de coders en designers terecht komen. Dat zijn juist degenen met de meeste passie voor de franchise terwijl de managers niet inzien dat werken op tijdelijke contracten niet helpt bij een AAA project waar liefde, passie en heel veel tijd voor nodig is. Ook faalt hier de engine weer waar dataminers toekomstige en geschrapte content kunnen ontdekken lang voordat 343i besloten heeft wat ze er mee gaan doen.

Dit is slechts een hele kleine samenvatting van wat er mis is met de development van Halo Infinite. Ook vind ik dit zorgelijk dat dit allemaal onder het dak van Microsoft gebeurt en ik heb niet het idee dat Phil Spencer hier veel aandacht aan besteed. Maar het is heel makkelijk om iemand de schuld te geven, dit is helaas een probleem waarvan ik zie dat dit bij meerdere developers aan het ontwikkelen is. De nieuwe Call of Duty MWII laat ook tekenen zien dat ze problemen hebben met het leveren van de hoeveelheid content dat een AAA titel vereist. De content voor het live-service multiplayer gedeelte van de game voelt heel schaars aan kwa hoeveelheid maps. Al helemaal als je er over nadenkt dat de consument hier tegenwoordig €80 voor moet betalen. Met als excuses dat het bijvoorbeeld een multiplatform bundel is (waarom moet je verplicht meer betalen voor een uitgave voor de vorige generatie?). Of dat er tegenwoordig meer werk voor nodig is om een AAA titel te maken. Dat zal gedeeltelijk waar zijn maar ik weet dat de technologie ook veel gegroeid is dat het bepaalde processen eenvoudiger maakt. Ik denk dat ze juist enorm proberen te besparen en dat daarom tegenwoordig steeds meer AAA games afgeleverd worden met minder content.

Als laatst wil ik dit lange bericht nog afsluiten met iets positiefs. Ondanks alles speel ik het nog steeds. De gameplay voelt echt heerlijk en de wapens voelen heel gepolijst kwa gevoel en geluid. Ik merk ook dat Forge de community weer bijelkaar brengt. Ik heb sinds Halo Reach niet meer met willekeurige mensen in een party gezeten en plezier gehad op klassiekers zoals Blood Gulch. Wanneer er een normale content browser is voor Forge en dat mensen makkelijker forge matches kunnen starten denk ik echt dat er een nieuw hoofdstuk wordt geopend voor Halo Infinite. Een hoofdstuk dat het voor mijn gevoel eindelijk uit beta gaat

[Reactie gewijzigd door InfiniteSpaze op 29 juli 2024 12:49]

D-Ed @InfiniteSpaze5 december 2022 15:53
Jij volgt het nog wat nauwlettender dan ik zo te zien _/-\o_

Het is inderdaad triest dat MS/Phil Spencer (die ik toch hoog had zitten) de game die Xbox op de kaart heeft gezet zo laat wegglippen.. Het vreemde is dat ze met Infinite eigenlijk ‘goud in handen hebben’.. De gameplay staat in de basis als een huis namelijk..

Overigens spelen wij nog wekelijks de multiplayer met wat ‘Xbox Oldies’ dus als je eens wil lachen gieren en brullen van het lachen (of janken ivm het old school trashtalken) dan ben je welkom :)

@SpoekGTi Nee klopt maar ik zie daar wel een duidelijkere positieve wending dan dat ik dat bij 343 zie gebeuren.. Ook de communicatie en ‘verbeteringen’ die men iedere paar maanden lijkt door te voeren geeft meer vertrouwen dan 343 dat nu geeft.. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen..
InfiniteSpaze @D-Ed5 december 2022 15:58
Ik heb nog wel even iets positiefs toegevoegd aan m'n comment. Het is echt een goed spel maar eigenlijk is het nu pas in beta (voor mijn gevoel).
En ja ze hebben echt iets goeds in handen. De gameplay is zo satisfying dat ik nog geen replacement heb kunnen vinden. Voor mij is het toch nog de beste arena shooter.

Ja misschien doe ik wel een keer mee. Wat is je gamertag?

[Reactie gewijzigd door InfiniteSpaze op 29 juli 2024 12:49]

Thel_ @InfiniteSpaze5 december 2022 16:46
Het vervelende is dat ze steeds iets goeds in handen hadden. Als MCC werkte dan was het een goed spel, als Halo 5 met forge was uitgebracht dan was het ook een feature complete game. Het jammere van 343 is dat ze altijd met iets komen wat of niet af is of iets dat een generic scifi shooter is wat weinig met Halo te maken heeft. Bij elke game was het "Halo is back" etc en daarna ging de playerbase weg nadat ze erachter kwamen dat het allemaal niet zo geweldig was als het leek en dit gaat nu al 12 jaar zo. Ik vind het onbegrijpelijk dat Microsoft hier nog niets aan gedaan heeft.
Zoop @Thel_5 december 2022 17:10
Staat er ff los van, maar moet ook even mijn zeik rant kwijt :P

Ik heb xbox tot 360 gehad en lang nie alle halo's gespeeld.
Dus toen MCC naar pc kwam, dacht ik mooi! ff alles doorlopen, later komt infinite, ik wil wel weten hoe het verhaal erbij staat voordat ik infinite zou proberen.
Dus netjes alle games (na het nodige gezeik met licenses en de windows/xbox store) achtereenvolgend uitgespeeld. Maar halo5? Begrijp ik het nu goed, dat zo'n beetje alle halo games op de pc zijn, behalve de een na laatste? Ik begrijp dat dit een xbox vlaggenschip game is, maar dit is toch ook bagger?

Tot dusver geen halo infinite single player aangeraakt, omdat ik eerst halo5 wil zien (ongeacht of het nou goed op elkaar aan sluit of niet, heb mij daar niet op verdiept), maar lijkt er niet op of 343 dit van plan is recht te trekken. Dat terwijl het toch mee kan helpen aan de hype voor infinite lijkt me, maar goed ...

Anyway, met de single player verhalen merk je dat het ook steeds minder wordt. De eerste Halo's voelde zo hoopvol aan. Ja sure, overwhelming alien forces, maar Master Chief en de UNSC zijn altijd capabel, en je voelt je trots en sterk daar aan mee te doen. Maar latere games steeds meer poging om dark en edgy te zijn, deprimerend, list, bedrog, verraad, personages met een twijfelachtige intelligentie, cliches die je mijlenver aan ziet komen ... Voor mij voelde het allang niet meer aan als de sfeer van de eerste games.
Caayn
@Zoop5 december 2022 18:42
Je mist weinig. Halo Infinite is, helaas, effectief een reboot qua verhaal en heeft praktisch geen relatie met Halo 5.

Daarnaast is het verhaal in Infinite slecht te noemen.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 29 juli 2024 12:49]

Zoop @Caayn6 december 2022 10:13
Dat verwachtte ik ook ergens wel ... Stomme is dat er in de mcc bij halo4 al referenties gemaakt worden naar halo5 (ik neem aan dat dit is toegevoegd ter promotie van halo5), ik dacht een cutscene of 2 van die ene gast master chief aan het hunten is of iets dergelijks. Maar vervolgens krijg je daar dus (op pc iig) niks meer van te zien. Beetje lekker te maken met een dooie mus zeg maar.

Moet halo waarschijnlijk maar gewoon links laten liggen, voor mij ging dat met name om de single player ervaring en couch co-ops. Multiplayer was enkel een leuk extraatje wat ik hooguit een paar weekjes bleef spelen nadat ik de single player uit had om vervolgens door te gaan naar de volgende game. Dus mp snel op uitgekeken, zo ook bij infinite. Ja, goeie mechanics, goeie gunplay en graphics ... maar zaad microtransactions en cosmetics, content erg miniem, en oh, en de cheaters niet vergeten ... maar zo te zien laat ik het hier dus bij, wilde ooit de single player proberen, maar denk niet dat dit er nog ooit van gaat komen ... RIP Halo ..
Caayn
@Zoop6 december 2022 10:26
De referenties zijn pas achteraf met MCC toegevoegd :) De originele Halo 4 bevat geen referenties naar Halo 5.

Halo is inderdaad al jaren niet meer wat het geweest was. Met Infinite had 343i de perfecte kans, goeie basis gameplay, jaar extra development (wat al de langste dev cycle was voor een Halo game) en zwakke competitie (CoD, Battlefield 2042), maar toch hebben ze het weten te verpesten. Als Halo fan sinds de originele CE snap ik jouw teleurstelling maar al te goed.
InfiniteSpaze @Thel_5 december 2022 18:24
Hier heb je gelijk in. Iedere keer dat 343i iets released dan is er heftige feedback van de community. Natuurlijk moet het één en ander wel gefilterd worden omdat sommigen met kritiek komen dat niet heel erg redelijk of bedachtzaam is.

De cyclus is altijd als volgt:
1. Ze kondigen iets aan
2. Bij release ontbreken er dingen waarvan is beloofd dat het er bij zat of het was vanzelfsprekend omdat het er ook bij voorgaande delen bij zat.
3. 343i geeft toe dat het niet is waar ze op gehoopt hadden
4. 343i erkent hun fouten en werken aan de patch.

Hier is er iedere keer te zien dat 343i echt compleet losgetrokken is van hun community door niet in te zien wat er van een Halo verwacht wordt. Pas achteraf doen ze alsof ze het begrijpen om vervolgens weer precies dezelfde fout te maken.

Maar MCC is ook weer goed rechtgetrokken en ik geloof dat ze hetzelfde kunnen doen met Infinite. Ze zijn al ver gekomen, nu nog het laatste beetje.

[Reactie gewijzigd door InfiniteSpaze op 29 juli 2024 12:49]

Thel_ @InfiniteSpaze6 december 2022 14:53
MCC is goed rechtgetrokken na 5 jaar niets. Dus uiteindelijk is het wel rechtgetrokken maarja veel te laat en ze leren niet van hun fouten. 343 heeft het er steeds over dat ze zullen leren van hun fouten maar doen vervolgens precies hetzelfde. Ze hebben 6 jaar gewerkt aan een spel met een campaign die niet in de schaduw kan staan van de oudere games, een kale multiplayer met teveel problemen en zonder forge (nu natuurlijk wel maar dat doet er niet toe). Dit is onacceptabel, zeker voor een studio van Microsoft met zoveel budget. Ik vind dat ze helemaal niet ver gekomen zijn, ze zijn ver gekomen met Halo in de vergetelheid helpen uitgezonderd van de paar weken voor en na launch van een nieuw spel. En laten we het niet over de tv serie hebben..
InfiniteSpaze @Thel_6 december 2022 15:59
Daar heb je wel gelijk in. Op zichzelf is het geen slecht spel. Ik en velen anderen hebben er veel plezier aan gehad. Maar is Infinite een goed deel in vergelijking met voorgaande delen... nope.

Wat je zegt daar kan ik mij gedeeltelijk bij aansluiten. De open wereld heeft totaal geen toegevoegde waarde als je het vergelijkt met de environments van de originele delen van Bungie (ik heb de campaigns van 4 en 5 niet gespeeld vanwege een gebrek aan een Xbox in die tijd) is de wereld van Infinite saai. Alsof de exterior van de wereld is afgeleid uit 1 concept art tekening. Verder is de geleverde content van de season passes ver ondermaats. Ik heb de 1ste gekocht uit enthousiasme maar ik ben van plan niets meer te investeren totdat het goed is. Alhoewel het verleidelijk is om dingen te willen unlocken nu ik de winter update season pass heb uitgespeeld blijf ik tegen mezelf zeggen dat 343i het nog niet verdient.

Wat ik wil zeggen is, 343i weet hoe ze een Halo moeten maken. Maar het lijkt wel alsof ze elke keer kijken wat ze er van af kunnen knippen om te kijken waar ze mee weg kunnen komen. Nu hoop ik dat ze goed op hun bek zijn gegaan zodat ze voor het volgende deel weten wat ze niet moeten doen. Voor het volgende deel zullen ze niet meer de engine als bottleneck hebben aangezien er reports zijn dat "Halo: The Endless" (mogelijk een placeholder titel / codename) op UE5 gebouwd gaat worden. Dus als het ontwikkelen in de volgende engine wel soepel is... dan hebben ze geen excuus meer.
D-Ed @InfiniteSpaze5 december 2022 16:15
Zie PM :)
Krimglas @Palindrome5 december 2022 16:36
Maar Halo infinite wordt ook op steam verkocht met betaalde season passes :?
Het een 'kale game' noemen is ook een enorme stretch. Heb je het spel uberhaupt wel opgestart?

[Reactie gewijzigd door Krimglas op 29 juli 2024 12:49]

gimbal @D-Ed5 december 2022 15:29
De oudere games zijn niet spontaan anders nu hoor. Ze hebben hooguit een hardnekkige puist geïntroduceerd. Dat gebeurd wel vaker in game development land. Mijn persoonlijke teleurstelling was de Thief reboot. Echt zo net-niet. Het leven gaat door. Er zijn misschien geen goede Thief games meer uitgekomen, maar bijvoorbeeld wel Dishonored.
Wolfos
@gimbal5 december 2022 16:23
Ik blijf het jammer vinden dat Microsoft deze franchises (Halo en Gears of War) zo lang blijft forceren. De games waren bijzonder in de 00's, nu is het een melkkoe. De oorspronkelijke ontwikkelaars zijn er niet voor niks mee gestopt.
InfiniteSpaze @Wolfos5 december 2022 18:15
Klopt. Op het gegeven moment wanneer een studio alleen maar hetzelfde maken krijgen ze last van "creative fatigue". Het is juist goed als ze zichzelf blijven herontdekken en op die manier groeien. Ik zelf hoef niet persé elk jaar een nieuw deel. Mag van mij ook om de 5 jaar of zelfs langer. Dan kunnen ze in de tussentijd werken aan projecten waar ze zelf ook veel energie van krijgen.
Wolfos
@InfiniteSpaze5 december 2022 18:20
Een goed voorbeeld daarvan is de DOOM franchise. Die hebben 12 jaar pauze genomen, en daar zijn twee hele toffe games uit gekomen. Vooral Eternal had een creativiteit die je niet verwacht van een bijna 30 jaar oude franchise.
InfiniteSpaze @gimbal5 december 2022 16:14
In veel games kan je zien dat het verdienmodel is veranderd. Waar vroeger games zo compleet mogelijk geleverd werden met als doel de consument te overtuigen van de hoeveelheid ze kregen voor hun geld. Dit wilde elke developer doen om hun concurrentie te verslaan. Nu is het verdienmodel meer over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat spelers het zo lang mogelijk blijven spelen door bepaalde onderdelen pas later toe te voegen. In de singleplayer games die door jou genoemd zijn is dit gelukkig wel minder en heb je gelukkig games zoals Dishonered die het wel goed doen. Maar games die gericht zijn op de multiplayer worden steeds kariger.

Ik hoop dat publishers gaan nadenken over hun reputatie en dat ze niet langer wegkomen met fouten zoals Halo Infinite.
gamezfreak @InfiniteSpaze5 december 2022 16:36
Vergeet niet dat het verdienmodel o.a. de microtransacties en season passes zijn.
Tegenwoordig moet alles uitgemolken worden, voordat de developers / uitgevers zien dat alleen de z.g.n. die hard gamers overblijven.
Neem als voorbeeld GTA V / Online, storymode vond ik heerlijk om te spelen, echter Online begint steeds meer een ramp te worden. Te veel hackers en griefers + het feit dat het grinden voor in-game cash steeds moeilijker en moeilijker wordt. Ook helpt het niet dat ze de in-game prijzen omhoog gooien, zodat mensen de shark cards gaan aanschaffen.

De enigste game die ik speel, waarbij de community nog leuke maps maakt, is Battleblock Theatre. Sommige maps zijn zo moeilijk dat je er een avondje zoet mee bent om alle levels te halen.

Wanneer gaan de developers en uitgevers nou inzien dat de rest van de gamers, meer kwaliteit wil zien en niet gelijk een day 1 patch moeten downloaden om het vervolgens te spelen? Neem de tijd om een game goed te developen en te testen, zodat je achteraf niet aan de schandpaal genageld wordt (ehem, No Man's Sky, Cyberpunk ehem).

Daarnaast is het aantal singleplayer games gedaalt, ten faveure voor multiplayer games waar ze zelf nog meer geld uit kunnen melken... Het leven is al duur genoeg.
CoMaestro @gamezfreak6 december 2022 09:47
niet gelijk een day 1 patch moeten downloaden
Ik ben het voor een redelijk deel met je eens, maar deze niet. Een day 1 patch die dingen oplost op basis van feedback die zijdirect binnenkrijgen uit miljoenen game uren, die QA gewoon niet kan maken, is echt geen probleem te noemen. Een game hoeft op dag 1 niet perfect te zijn, als ze maar reageren op de fouten.

Daarbij wilde ik nog benoemen dat ik een groot verschil zie qua verdienmodel tussen een Fortnite en een GTA Online. Alhoewel dat nu geloof ik niet meer zo is, vereiste GTA een aankoop van €60 met daarna een oneindige stroom aan shark cards om autos en appartementen te krijgen, terwijl een Fortnite een gratis spel is die geld vraagt voor cosmetics. (Nu is dat bij GTA ook een beetje zo, maar heb je wel meer aan de auto's. En anders vervang je GTA met iets als FIFA).
SuperDre @D-Ed5 december 2022 16:20
De game de afgrond ingestort is? Je bedoelt JIJ vindt het huidige gameplay niets aan. Zoveel mensen zoveel wensen.
Thel_ @SuperDre6 december 2022 14:59
De game is wel zeker de afgrond in gestort. Kijk naar wat Halo vroeger was en hoe het er nu voor staat. Dit kan niet afgedaan worden als iemands mening. Kijk naar hoe de game uitgebracht is, hoe het "game as a service" gefaald is met 2 maps in een half jaar en de steam charts. Ja het is ook nog speelbaar op de Xbox maar daar is het ook niet meer wat het was. Prima als anderen de game wel bevalt maar zeggen dat het niet de afgrond in gestort is is gewoon wegkijken van de realiteit.
D-Ed @SuperDre5 december 2022 16:28
Super lezen is best moeilijk volgens mij.. Ik hoor bij het handjevol mensen dat de game nog wel wekelijks aanslingert :>
EnigmaNL @SuperDre5 december 2022 16:37
Het spel is inderdaad de afgrond ingestort, heel weinig mensen spelen het nog. Op Steam (ter indicatie) zie je nu nog maar net 4300 spelers gemiddeld, ten opzichte van 100.000 vorig jaar november. Dat is voor een grote IP als Halo gewoon bijzonder weinig.
Wolfos
@EnigmaNL5 december 2022 18:29
Dat statistiek zegt op zich niet zoveel, hoewel het wel weinig is vergeleken met andere games. Zeker voor een free to play titel.
EnigmaNL @Wolfos5 december 2022 18:39
Het gemiddelde aantal spelers zegt zeker wel wat. Heel veel zelfs. Het is letterlijk het gemiddelde van het aantal spelers dat het spel speelt.

Niet het aantal spelers dat het spel koopt of download, maar actief speelt.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 29 juli 2024 12:49]

Wolfos
@EnigmaNL5 december 2022 18:48
Dat getal komt alleen van Steam. De game is ook beschikbaar op Game Pass, en op Xbox. Gezien de geschiedenis van de franchise zou het goed kunnen dat het meerendeel van de spelers via Xbox speelt.
EnigmaNL @Wolfos5 december 2022 19:51
Het is nog steeds een zeer goede indicatie. Op PC waren er heel veel mensen die hem op Steam gingen halen zodat ze de brakke Xbox app niet hoefde te gebruiken. Ik durf haast wel te stellen dat de meerderheid van de PC spelers hem op Steam speelden.

Het spelersaantal is bedroevend laag op PC en de Steam aantallen zijn daar gewoon een indicatie van.
SpoekGTi @D-Ed5 december 2022 15:44
CD Projekt Red is nog niets gebleken dat het weer op de rails is.

Er wordt een remastered versie van The Witcher 3 uitgebracht, Cyberpunk was gewoon een teleurstelling op vele fronten waarvan er nog een aantal niet gefixxed zijn.

Ben het wel met je eens dat de eens zo solide multiplayer delen van Halo te grabbel zijn gegooid de laatste paar edities.
Linksquest Moderator Spielerij
5 december 2022 17:41
Kan me voorstellen dat je na een aantal jaar, in hun geval meer dan 10 jaar iets anders wilt dan alleen maar HALO, maar valt wel op dat het de 3de persoon is in een korte tijd. Zal wel niks verder achter zitten, maar je vraagt het je wel af.
Turismo @Linksquest5 december 2022 18:02
Zit zeker meer achter, het is allemaal begonnen met het bouwen toen van de Slipspace engine voor Halo infinite, ik snap dat er veel technical debt in de huidige predecessor zat, maar waar ze mee kwamen is amper te verantwoorden doordat ze hebben moeten snijden in zooooveel andere features en content.
Daarbij zal Slipspace vast en zeker een technisch hoogstandje zijn, maar heb het idee dat het echt enkel en alleen door developers is aan gewerkt, de hele wereld voelt gewoon heel klinisch en statisch aan alsof het gewoon niet leeft en geen ziel heeft als je dat kan zeggen.

Toen het steeds dichter bij de target release datum kwam en en de eerste beelden er best bedroevend uitzagen, ging 343 het met hand en tand verdedigen initieel dat de community fout zat en het gewoon niet begrijpt, dan doe je toch iets niet goed als je gaat uithalen naar je fanbase nieuws: 343 Industries reageert op kritiek op graphics van Halo Infinite hier kwamen ze later wel op terug, maar je zag toch wel hoe diep het ze zat met die oh zo heilige slipspace engine.

Terwijl er genoeg werkende en betere engines zijn zoals Unreal Engine, Unity of Lumberyard engine ipv dat je het hele wiel zelf opnieuw gaat uitvinden in (relatief) zo'n korte tijd, terwijl daarnaast dus ook nog split screen, Forge en heel veel andere dingen nog gebouwd moesten worden, als 343 een board of directors heeft zal die niet zo blij zijn vrees ik dat er zo veel geinvesteerd is in een nieuwe engine met weinig return of investment, t is nou niet dat iedereen zo stijl achterover is geslagen zoals we toendertijd bij CryEngine of Unreal Engine Matrix demo, of hell nog recenter Call of Duty hun Amsterdam in-engine.
Sneue is nu dat de geruchten gaan dat Slipspace alsnog de prullebak ingaat en overgegaan wordt naar Unreal Engine https://www.trueachieveme...o-slipspace-unreal-engine, vast een executive besluit wat sommige bij 343 tegen t verkeerde been stuit, mischien maar beter ook ergens lijken ze t zijn kwijtgeraakt waar het daadwerkelijk om gaat, en das mischien toch een beter luisterend oor naar de community hebben, ipv je eigen zin erdoorheen drukken en rare dingen blijven roepen over je eigen werk alsof je de beste bent https://www.reddit.com/r/...s_343_showed_a_slipspace/

[Reactie gewijzigd door Turismo op 29 juli 2024 12:49]

uchiha tijntje
5 december 2022 19:17
Halo Infinite is in mijn optiek de beste (console) shooter sinds Titanfall 1. Dan heeft deze kerel dus mooi werk afgeleverd :)

Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld Call of Duty, dan vind ik het echt een enorm slecht spel. Waar Infinite uitmuntend is in fair en gebalanceerde gameplay. Dan is CoD daar het volledig tegenover gestelde van. Aan dat soort MP games wil ik gewoon niet meer mijn tijd spenderen. Jammer dat ze te laat zijn met de leuke extra’s zoals Forge en extra maps.

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