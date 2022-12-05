Hoofd multiplayerontwerp Halo Infinite-ontwikkelaar vertrekt bij studio

De creative director van Halo Infinites multiplayermodus is vertrokken bij ontwikkelaar 343 Industries. Het is het derde kopstuk dat de studio verlaat in een periode van slechts enkele maanden.

De man, Tom French, laat weten dat hij 'doorgaat naar nieuwe avonturen'. Hij heeft in totaal meer dan 11,5 jaar bij de Microsoft-dochterstudio doorgebracht, waarvan ongeveer de helft in de functie van creative director. Daarvoor was hij betrokken bij usergeneratedcontentsystemen en missieontwerp.

Naast deze creative director vertrok in september van dit jaar studiohoofd Bonnie Ross. Zij was 15 jaar lang baas over de studio. Ook director of engineering David Berger vertrok recent bij 343 Industries. In diezelfde periode voerde Microsoft een herstructurering van de toplaag van de studio door; de functie van Ross werd verdeeld over drie andere kopstukken binnen de studio.

Halo Infinite had een release die succesvol genoemd kan worden, maar daaropvolgend waren er wel kritiekpunten. Splitscreen-co-op werd geschrapt en online co-op, mission replay en de Forge-leveleditor werden meermaals uitgesteld. Die laatste drie zijn recent geïntroduceerd, een klein jaar na de initiële release van het spel.