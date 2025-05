Pete Hines kondigt na 24 jaar Bethesda pensioen aan

Pete Hines, head of publishing bij Bethesda Softworks, vertrekt na 24 jaar dienst en gaat met pensioen. Dat maken Hines en Bethesda bekend.

Hines is naast Todd Howard een van de bekendste personen bij Bethesda Softworks, de uitgeverij achter gamefranchises zoals The Elder Scrolls en Fallout. Hines zegt dat het 'geen makkelijke of snelle beslissing' was. "Maar na een geweldige carrière, culminerend in de ongelofelijk release van Starfield, voelt het alsof de tijd rijp is", aldus Hines. Het nieuws van zijn vertrek volgt iets meer dan een maand na de release van Starfield, de grootste release van Bethesda sinds Fallout 76 in 2018.

Ook Bethesda bedankt Hines voor de belangrijke rol die hij speelde binnen het bedrijf. "De publieke aanwezigheid van Pete was slechts een klein deel van zijn rol bij Bethesda, hoewel de manier waarop hij ons vertegenwoordigde, terug te vinden was in de waarden die hij hier koesterde: authenticiteit, integriteit en passie", is te lezen in het bericht.

Pete Hines was sinds 1999 werkzaam voor Bethesda. De eerste 23 jaar was hij senior vice president of global marketing and communications. Sinds oktober van vorig jaar vervulde hij de rol van head of publishing. Hines is net als Bethesda-baas Todd Howard een bekend gezicht in de gamewereld. De afgelopen jaren kwam hij regelmatig aan het woord in interviews en was hij te zien bij persconferenties zoals tijdens de E3.