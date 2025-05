Chatapp Threema maakt videogesprekken voor groepschats ook beschikbaar voor iOS

IOS-gebruikers van chatapp Threema kunnen voortaan deelnemen aan groepsvideogesprekken. De videogesprekken van Threema zijn end-to-endversleuteld en ondersteunen maximaal 16 deelnemers. De feature was al langer beschikbaar voor Android.

Het videobellen met een groep is mogelijk door de telefoonpictogram in een groepschat aan te tikken. Groepsleden kunnen op ieder moment deelnemen aan het videogesprek en hebben de keuze om hun camera wel of niet in te schakelen. Sinds eind 2022 worden groepsgesprekken ondersteund voor Android-gebruikers van Threema. Vanaf heden kunnen ook iOS-gebruikers een videogesprek voor een groepschat starten.

Threema is een chatapp uit Zwitserland die de focus legt op privacy. Waar concurrerende chatapps gratis te gebruiken zijn, kost Threema 6 euro in de App Store van Apple en de Play Store van Google. Threema bestaat sinds 2012 en kreeg aanvankelijk de naam Eeema, wat staat voor 'End-to-end encrypted messaging application'. Ten tijde van oktober 2022 heeft Threema 11 miljoen gebruikers weten aan te trekken, onder wie 2 miljoen zakelijke gebruikers.