Chatapp Threema voegt ondersteuning voor versleuteld videobellen toe

Threema heeft updates uitgebracht van zijn apps voor Android en iOS met ondersteuning voor videobellen. De functie was al beschikbaar als bèta, maar is nu publiek uitgebracht. De Zwitserse app belooft volledige versleuteling van de videogesprekken.

Volgens de ontwikkelaar is de videobelfunctie uitgebreid getest en nu geschikt voor het grote publiek. Het was al mogelijk om audiogesprekken te voeren met Threema en videobellen kan door tijdens zo'n gesprek de camera aan te zetten.

De videobelfunctie gebruikt eind-tot-eindversleuteling en volgens Threema voldoet de functie ook aan zijn strenge standaarden voor het versleutelen van metadata, zoals data van de oriëntatiesensor van de camera. Daarvoor heeft het team aanpassingen gemaakt aan de WebRTC-standaard. Die beveiligingsverbeteringen worden ook in het WebRTC-project opgenomen, zodat andere apps er ook van kunnen profiteren.

Videobellen zit in Threema 4.6 voor iOS en in versie 4.4 voor Android. Threema is een Zwitserse chatapp met focus op privacy. In tegenstelling tot concurrenten is de app niet gratis. De software staat voor vier euro in de downloadwinkels van Apple en Google.

Threema bestaat sinds 2012 en heette oorspronkelijk Eeema, wat staat voor End-to-end encrypted messaging application. De drie e's werden vervangen door Three. Volgens de makers had de app begin dit jaar acht miljoen gebruikers, waarvan twee miljoen zakelijke gebruikers.