Eerste alfaversie van mediaspelersoftware Kodi 19 is beschikbaar

De eerste alfaversie van Kodi 19 'Matrix' is uitgebracht. De nieuwe versie van de opensource mediaspelersoftware krijgt onder andere softwarematige ondersteuning voor de av1-codec, ondersteuning voor gamecontrollers op iOS en gebruikt Python 3 voor add-ons.

De eerste alfa van Kodi 19 is uitgebracht, omdat eind juli Kodi 18.8 verscheen. Dat zou de definitieve versie van Kodi 18 moeten zijn. Het team achter de software verlegt zijn aandacht naar versie 19, die diverse aanpassingen en verbeteringen krijgt.

In Kodi 19 wordt softwarematige ondersteuning voor het decoderen van av1-video's toegevoegd en is het mogelijk om de opaciteit van de ondertitels in te stellen. Ook is er een nieuwe donkergrijze kleur voor ondertitels.

De iOS-versie van Kodi 19 krijgt ondersteuning voor gamecontrollers. Controllers van bijvoorbeeld Xbox- of PlayStation-consoles kunnen via bluetooth gekoppeld worden. Andere versies van Kodi hadden daar al ondersteuning voor.

In de Windows- en Android-versies wordt statische hdr10-ondersteuning toegevoegd voor alle soorten media. Om hier gebruik van te maken, moet het betreffende Android-apparaat of de gebruikte videokaart ook hdr ondersteunen.

Voor add-ons schakelt Kodi over van Python 2 naar Python 3. Dat betekent dat bestaande add-ons mogelijk niet meer werken als daar geen compatibele versie van is. Dat zal volgens de makers snel veranderen als ontwikkelaars van add-ons nieuwe versies uitbrengen.

Om de naam eer aan te doen, krijgt Kodi 19 'Matrix' ook muziekvisualisatie die geïnspireerd is op de filmklassieker. Volgens de ontwikkelaars is die geoptimaliseerd zodat dit ook werkt op minder krachtige systemen.

Kodi 19 is in ontwikkeling voor Windows, macOS, iOS en Android. Eerder maakte het team achter de mediaspelerssoftware al bekend dat er ook een versie voor Apples tvOS komt, die gebruikt kan worden bij Apple TV's met jailbreak of door te sideloaden.