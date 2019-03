Sony pusht update die installatie Kodi op tv's weer toelaat naar modellen in VS

Sony is begonnen met het updaten van de firmware op zijn tv's, waardoor gebruikers weer Kodi kunnen installeren op de televisies met Android TV. De update fixt een bug die Kodi onterecht zag als 'kernel object'.

De firmware-update is beschikbaar voor Amerikaanse modellen, maar lijkt nog niet te zijn verschenen voor Nederlandse tv's. Volgens Engadget wil Sony niet precies zeggen hoe de fix werkt, maar Kodi wordt na de update in elk geval niet meer onterecht aangezien voor 'kernel object', waarna gebruikers de app niet mogen installeren.

Sony erkende de bug in zijn uitvoering van Android TV in januari en beloofde toen al een update. Gebruikers konden de bug omzeilen door voor installatie het bestand een andere naam te geven zonder de lettercombinatie 'ko' erin. Het is onbekend wanneer Nederlandse modellen de update precies zullen krijgen.