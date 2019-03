Google brengt eerste bèta Android Q uit

Google brengt woensdagavond de eerste bèta van Android Q uit. De vorige versies van Android kwamen eerst uit als developer preview, maar deze versie is volgens de zoekgigant niet alleen voor ontwikkelaars, maar ook voor early adopters.

Gebruikers kunnen zich inschrijven via de Android Beta-pagina, maar die is op moment van schrijven nog niet live. Vanwege grote vraag ondersteunen alle Pixel-telefoons de bèta, schrijft Google, dus ook de eerste generatie Pixels die momenteel 2,5 jaar oud zijn en op het moment dat Q uitkomt bijna aan het einde van hun ondersteuningsperiode zitten.

Omdat de builds nog niet online zijn, is nog niet bekend welke functies precies wel en niet in de bèta zitten. Een gelekte build uit januari liet onder meer geavanceerde privacy-instellingen zien, met de mogelijkheid om te verhinderen dat apps de locatie op de achtergrond opvragen. Ook zit er een donkere modus in die door heel Android heen werkt.

De bèta heeft daarnaast ondersteuning voor vouwbare smartphones als de Huawei Mate X en Samsung Galaxy Fold onder meer door het proces van apps aanpassen op het schermformaat te versnellen, schrijft The Verge. Ook zit er een popup-scherm in voor instellingen rond wifi en bluetooth, zodat gebruikers niet langer naar het instellingenmenu hoeven om bijvoorbeeld een bluetooth-speaker te koppelen.