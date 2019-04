Bèta Android Q verbetert dualsimfunctie Pixel-telefoons

De tweede bèta van Android Q, die woensdagavond uitkwam, verbetert de dualsimondersteuning van Pixel-telefoons. Het is nu mogelijk om beide verbindingen tegelijk actief te hebben, iets wat in de eerste bèta nog niet lukte.

De in Nederland woonachtige techjournalist Owen Williams zegt dat de telefoon opnieuw moet opstarten om 'dual sim dual standby' mogelijk te maken. 'Dsds' is de manier waarop vrijwel alle huidige dualsimsmartphones werken: de telefoon heeft ontvangst via twee verschillende providers, maar het toestel kan maar met één tegelijk een verbinding opzetten voor bijvoorbeeld een telefoontje. Er bestaat ook 'dual sim dual active', waarbij gebruikers van beide verbindingen tegelijk gebruik kunnen maken door bijvoorbeeld op elke verbinding een telefoontje te kunnen ontvangen, maar weinig toestellen ondersteunen dat.

Met de ondersteuning voor dsds zijn beide verbindingen tegelijk actief, maar moeten gebruikers kiezen welke de telefoon standaard gebruikt voor uitgaande oproepen en data. De Pixel 3 heeft een enkel simslot, maar beschikt daarnaast over Google Fi via een e-sim. De Pixel 2 heeft dat ook.

De telefoon toont nu ook twee providernamen in de notificatiebalk en wisselt niet langer tussen providers, wat de eerste bèta wel deed. De stap wijst erop dat Pixel-telefoons in Android Q dsds gaan ondersteunen. Google heeft dat zelf niet bevestigd. De tweede bèta bevat ook een nieuwe manier van multitasking via bubbels. Tweakers publiceerde toen de eerste bèta uitkwam een preview van Android Q.