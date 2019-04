Wetsvoorstel VS om netneutraliteit te herstellen gaat naar parlement

Een wetsvoorstel om netneutraliteit in de Verenigde Staten te herstellen is aangenomen door een commissie van parlementsleden en gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden om in stemming te komen. Daarmee is het herstel van netneutraliteit in de VS een stap dichterbij.

De commissie stemde met 30 stemmen voor en 22 tegen in met de Save The Internet-act, meldt Electronic Frontier Foundation. Het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse evenknie van de Nederlandse Tweede Kamer, gaat stemmen over het wetsvoorstel.

De kans lijkt groot dat het Huis het voorstel gaat aannemen, want daarin heeft de oppositie van de Democratische Partij een meerderheid. Dit voorstel komt uit de oppositie, nadat toezichthouder FCC, waarvan de voorzitter is benoemd door de regerende Republikeinse partij, netneutraliteit afschafte.

De VS kreeg in 2015 netneutraliteit, toen de FCC onder de toenmalige Democratische voorzitter regels instelde die het reguleren van providers mogelijk maakten. De aanpassing in december 2017 zorgde ervoor dat internetproviders niet meer onder de Title II-classificatie van de Amerikaanse Telecommunicatiewet vallen en daardoor vallen bepaalde waarborgen rond dienstverlening, netwerktoegang en competitie weg. Daardoor was het weer toegestaan voor providers om bepaald verkeer af te knijpen of betalende partijen prioriteit te geven.