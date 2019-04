Parlement VS stemt in met wet voor netneutraliteit

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is met een meerderheid van 232 ingestemd met de Save The Internet-act, een wet die netneutraliteit zou terugbrengen in de VS. Ondanks de instemming van het parlement is de kans klein dat de wet er komt.

Er waren 190 afgevaardigden tegen, meldt de site van het parlement. Daarmee is de wet met een meerderheid van stemmen aangenomen. Om in werking te treden moet de Save The Internet-act nu nog door de Senaat heen, waarna president Donald Trump hem nog moet ondertekenen.

De kans lijkt klein dat het gebeurt, want de wet heeft een 'supermeerderheid' van zestig van de honderd stemmen in de Senaat. Van de 232 parlementsleden was er maar één van de Republikeinse partij, die ongeveer de helft van de Senaat in handen heeft. Daardoor lijkt de wet de meerderheid niet te halen.

Zelfs als de Senaat de wet aanneemt, is er nog een kans dat president Trump zijn veto erover uitspreekt. Het verdwijnen van netneutraliteit was een plan van de FCC-voorzitter die Trump aanstelde en de in een statement heeft het Witte Huis gezegd dat adviseurs Trump zouden zeggen om de wet niet te tekenen.

De VS kreeg in 2015 netneutraliteit, toen de FCC onder de toenmalige Democratische voorzitter regels instelde die het reguleren van providers mogelijk maakten. De aanpassing in december 2017 zorgde ervoor dat internetproviders niet meer onder de Title II-classificatie van de Amerikaanse Telecommunicatiewet vallen en daardoor vallen bepaalde waarborgen rond dienstverlening, netwerktoegang en competitie weg. Daardoor was het weer toegestaan voor providers om bepaald verkeer af te knijpen of betalende partijen prioriteit te geven.