Amerikaanse FCC stemt voor herinvoering van netneutraliteitsregels

De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC heeft gestemd voor de herinvoering van de regels voor netneutraliteit. Hierdoor mogen providers in het land niet langer bepaalde diensten of apps voortrekken of blokkeren.

Het bestuur van de FCC stemde met drie tegen twee stemmen voor het voorstel om de netneutraliteitsregels weer in te voeren, schrijft CNN. Twee Republikeinse leden stemden tegen. De telecomtoezichthouder meldt in een persbericht dat providers door deze regels alle breedbandinternetverbindingen weer gelijk moeten behandelen. Ze mogen dan geen diensten voortrekken als die daarvoor betalen, of de internetsnelheden van andere diensten beperken. Ook mogen ze niet zomaar toegang tot bepaalde websites blokkeren.

Volgens de toezichthouder wordt breedbandinternet hiermee gezien als een 'essentiële dienst', net als water, elektriciteit en telefoondiensten. "Essentiële diensten, waar we op rekenen tijdens ieder aspect van het moderne leven, vereisen enig toezicht", stelt FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel. Het Amerikaanse overheidsorgaan zegt wel dat het zijn toezicht 'nauwkeurig' af gaat stemmen. De FCC belooft zich onder meer niet te bemoeien met de regels over het tarief van breedbandinternet, iets waar providers vooraf hun zorgen over uitten. De regels worden niet à la minute van kracht. De FCC moet ze eerst in het Federal Register plaatsen, waarna ze zestig dagen later in werking treden.

De netneutraliteitsregels werden in eerste instantie in 2015 ingevoerd door de FCC. Onder die regels mochten providers geen content hinderen of 'snelwegen' aanbieden. Dat zouden pakketten zijn waarbij consumenten tegen hogere betalingen snellere verbindingen konden krijgen of om voorrang te krijgen bij diensten van de provider zelf. In 2017, onder president Trump, trad een nieuwe FCC-voorzitter aan en werden veel netneutraliteitsregels teruggedraaid. Daar kwam veel kritiek op en er werd veel tegen geprotesteerd door bedrijven. Die internetbedrijven organiseerden destijds een protestdag, de Battle for the Net. Die leverde weinig op, al bleek het met de uiteindelijke doemscenario's met aparte internetpakketten of afgeknepen diensten mee te vallen.

De huidige Amerikaanse president, Joe Biden, was al enige tijd van plan om de regels voor netneutraliteit opnieuw in te voeren. Hij probeerde de FCC hier in 2021 middels een executive order toe aan te zetten, maar pas in oktober 2023 kregen de Democraten een meerderheid in het vijfkoppige bestuur van de FCC, waardoor het bevel ook daadwerkelijk kon worden uitgevoerd.