Internetgiganten houden protestdag voor netneutraliteit

Grote internetbedrijven als Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Reddit en Amazon houden woensdag samen met andere organisaties en internetcommunities de protestdag Battle for the Net. Sommige sites protesteren bijvoorbeeld met de suggestie dat internet afgeknepen wordt.

Op Battle for the Net staat een lijst van organisaties die zich achter het Net Neutrality Day of Action-initiatief scharen. Hieronder zijn bijvoorbeeld Mozilla, KickStarter, PornHub en DropBox. Ook de Internet Association roept op een open internet te behouden. Tot deze organisatie behoren de grote internetbedrijven als Google, Facebook en Microsoft.

De protestdag moet internetters bewust maken van het risico dat de Amerikaanse toezichthouder FCC de Title II-sectie van de Communications Act schrapt. Dit wetsonderdeel beschrijft de netneutraliteit, maar als het aan de FCC ligt, moeten internetaanbieders in de toekomst internet kunnen afknijpen voor bepaalde diensten en voorrang kunnen verlenen voor andere. Daarnaast zou het schrappen van netneutraliteit ertoe kunnen leiden dat providers sites en apps geld in rekening gaan brengen voor de doorgifte van hun inhoud. De door president Trump naar voren geschoven voorzitter van de FCC, Ajit Pai, is een tegenstander van netneutraliteit.

Diensten en sites maken hun ongenoegen hiervoor op verschillende manieren duidelijk. Twitter roept op de hashtag #netneutrality te gebruiken en Google moedigt gebruikers aan hun steun voor een vrij en open internet uit te spreken. Diensten als Twitch, Netflix, Airbnb en Spotify wijzen hun gebruikers met banners op de gevaren van het schrappen van netneutraliteit, somt The Verge op.

Sommige sites suggereren ook met een animatie dat het laden lang duurt. Reddit doet dat met een traag decomprimerend logo en een paginabrede waarschuwing op /r/technology die aangeeft dat toegang tot de site geen onderdeel is van het internetabonnement van de bezoeker.