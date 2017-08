Overheid VS vraagt om gegevens 1,3 miljoen bezoekers anti-Trump-website

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de hoster van de anti-Trump-website disruptj20 gevraagd om gegevens te overhandigen van 1,3 miljoen bezoekers van de site. Daaronder zijn ip-adressen. De hoster, Dreamhost, weigert het verzoek omdat het te breed is.

Dreamhost heeft een blogpost gepubliceerd, waarin het schrijft dat het ministerie naast de meer dan een miljoen ip-adressen vraagt om contactinformatie, e-mailadressen en foto's van duizenden mensen om vast te stellen wie de site heeft bezocht. Volgens het bedrijf kunnen bezoekers aan de hand van deze informatie geïdentificeerd worden, waardoor hun grondrechten in gevaar komen. Het verzoek zou te ver reiken en een voorbeeld zijn van machtsmisbruik door de overheid. Het doorzoekingsbevel van 12 juli noemt gegevens als de code van de website, http-, ssh- en ftp-logs, databases, e-mailaccounts en informatie over de eigenaar.

De hoster zegt het verzoek te hebben geweigerd. In reactie daarop vroeg de overheid aan een rechter om Dreamhost te verplichten om uit te leggen waarom het niet aan het bevel kan voldoen en het bedrijf zo nodig te dwingen. In samenwerking met de burgerrechtenorganisatie EFF heeft Dreamhost nu zijn eigen juridische tegenargumenten ingebracht, wat volgens de organisatie een 'laatste redmiddel' is. Er staat een zitting in de rechtszaal gepland op 18 augustus. De EFF schrijft dat dit proces al langer loopt en dat de aanklagers nog steeds ongrondwettelijke methodes gebruiken in hun onderzoek. De organisatie spreekt van een 'digitaal sleepnet'.

Het onderzoek van de overheid richt zich op de site disruptj20, die was opgericht om protesten te organiseren op de dag van de inauguratie van de Amerikaanse president Trump. Die vond op 20 januari plaats, waarbij ongeveer 200 mensen werden opgepakt. Volgens The Guardian heeft de Amerikaanse regering al eerder pogingen gedaan om personen te identificeren die bij protesten tegen de president waren betrokken.