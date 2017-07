Trump: gezamenlijke Cyber Security-eenheid met Rusland kan er niet komen

De Amerikaanse president Trump en de Russische president Putin hebben tijdens de G20 plannen besproken over de vorming van een 'ondoordringbare' Cyber Security-eenheid die onder andere het hacken van verkiezingen moet voorkomen. De eenheid kan er niet komen, aldus Trump later.

Dat de presidenten tijdens de G20-top besproken hadden samen te werken op het gebied van internetveiligheid, bleek zaterdag al uit publicaties van het Kremlin. "De Amerikaanse president en ik zijn overeengekomen om een werkgroep op te zetten en samen te werken om de veiligheid van cyberspace te monitoren", aldus Putin, die daar op aanvulde dat het de bedoeling was inmenging van de interne politiek van beide landen te voorkomen. Hij verklaarde ook geen twijfel te hebben dat de plannen uitgevoerd zouden worden.

Trump verklaarde zondag met Putin de vorming van een 'ondoordringbare' Cyber Security-eenheid besproken te hebben 'tegen het hacken van verkiezingen en vele andere negatieve dingen'. Dertien uur later meldde Trump in een aanvulling dat de plannen weliswaar besproken waren, maar dat ze niet uitgevoerd konden worden.

De VS heeft met China een overeenkomst dat de landen elkaar niet over en weer hacken. Dat werd in 2015 overeengekomen onder de toenmalige Amerikaanse president Obama. De besprekingen volgden op claims van Amerikaanse autoriteiten dat staatshackers van China achter omvangrijke aanvallen op bedrijven en overheidsinstellingen zaten.