De inlichtingendiensten CIA, FBI en NSA hebben een rapport vrijgegeven waarin zij uiteenzetten hoe Russische hackers de Amerikaanse verkiezingen hebben be´nvloed. Het rapport, dat overigens niet alle details bevat, spreekt over een grootschalige ondermijning van de Amerikaanse democratie.

In het rapport, een samenvatting van een vertrouwelijk onderzoek uitgevoerd door CIA, FBI en NSA, wordt gesproken over een hacker met het pseudoniem Guccifer 2.0, die door de Russische militaire inlichtingendienst GROe is ingezet om in te breken bij de Amerikaanse Democratische Partij. Deze hacker werd ook al in eerdere onderzoeken genoemd als de verantwoordelijke voor de hacks bij de DNC, maar waarschijnlijk gaan er meerdere personen schuil onder dit pseudoniem, zo blijkt uit het onderzoek.

Wel stellen de Amerikaanse inlichtingendiensten dat, ondanks de grootschalige hackoperaties, de verkiezingen zelf niet beïnvloed zijn: er werd geen bewijs gevonden dat er met stemcomputers is geknoeid. Er zijn wel bewijzen gevonden dat de Russische hackers zich toegang hebben verschaft tot systemen die gebruikt worden bij het organiseren van de verkiezingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de Russische overheid, naast het inbreken op computersystemen, nog een groot arsenaal aan tactieken heeft bedacht om de Amerikaanse politiek in diskrediet te brengen. Zo noemen de inlichtingendiensten een campagne bedoeld voor sociale media met de hashtag #DemocracyRIP, die van start zou moeten gaan in geval Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen. De Amerikanen stellen overtuigd te zijn van de betrokkenheid van de Russische president Poetin, die direct opdracht zou hebben gegeven voor een operatie om de Amerikaanse democratie te ondermijnen en om presidentskandidaat Hillary Clinton in diskrediet te brengen.

In het rapport worden ook de Russische 'trolls' genoemd; vermeende personen die berichten online plaatsen in opdracht van het Kremlin. Uit eerder onderzoek, onder meer van persbureau Reuters, bleek al dat de Russen een kantoor hebben in Sint Petersburg waar werknemers pro-Russische berichten plaatsen op websites en sociale media. Verder noemen de inlichtingendiensten het propagandakanaal RT, het voormalige Russia Today, die een actieve rol zou hebben gespeeld in de campagnes van het Kremlin.

De Amerikaanse overheid stelt al langer dat de Russische overheid direct betrokken is bij het hacken van de Democratische Partij, en het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen. Eind vorig jaar publiceerde de FBI al een rapport van een meer technischer aard, waarin het uiteenzette hoe de Russen te werk zijn gegaan. Beveiligingsexperts uitten echter kritiek op het rapport, omdat het niet alle details bevatte en veel vragen opriep.

In het nieuwe, gezamenlijke rapport van de veiligheidsdiensten staat veel nieuwe informatie over de opzet van de Russische activiteiten, maar er wordt geen nieuw bewijsmateriaal gepresenteerd. De autoriteiten baseren zich op bronnen die in het rapport verder niet worden gespecificeerd, naar eigen zeggen omdat de precieze methode waarmee de informatie is vergaard, geheim moet blijven.

President Obama kondigde naar aanleiding van de bevindingen eind vorig jaar al maatregelen aan door 35 Russische functionarissen het land uit te zetten. Mogelijk komen er nog meer sancties aan, voordat Trump het stokje overneemt van Obama op 20 januari. Overigens heeft Trump vrijdag, na een briefing te hebben gekregen van de inlichtingendiensten, te kennen gegeven dat Russen 'mogelijk' hackaanvallen hebben uitgevoerd. Eerder sprak hij dat nog tegen. Overigens gaf Trump aan niet te geloven dat de hacks de verkiezingsuitslag hebben beïnvloed.

Staatshackers van meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Rusland en China, zijn al geruime tijd bezig om in te breken op elkaars systemen. De Amerikaanse veiligheidsdiensten stellen dat Russen al jaren proberen binnen te dringen op Amerikaanse systemen, maar dat de inzet om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden geen precedent kent wat betreft omvang. Aannemelijk is dat de Amerikanen hun eigen inzet ten opzichte van Rusland eveneens zullen vergroten, iets waarvan eerder ook al geruchten naar buiten kwamen.