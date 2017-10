'Coalitie van Amerikaanse academici en hackers wil stemmachines beveiligen'

Een groep van Amerikaanse academici en hackers die op de Defcon-beveiligingsconferentie stemmachines kraakten, richten een coalitie op om die apparaten te beveiligen. Dat zou ook gelden voor andere systemen die tijdens de verkiezingen worden gebruikt.

Reuters beroept zich op een bron met kennis van de plannen en schrijft dat ook de nationale vereniging van gouverneurs, het Center for Internet Security en de Atlantic Council-denktank bij het initiatief zijn betrokken. De aankondiging van de coalitie moet binnenkort plaatsvinden, op het moment dat de Defcon-onderzoekers een rapport publiceren met de kwetsbaarheden die ze in stemmachines hebben gevonden. In het rapport zou onder meer de aanbeveling staan dat bouwers van stemmachines het aantal onderdelen en software van buiten de VS reduceren om zo te voorkomen dat er in het fabricageproces mee geknoeid wordt.

Hackers waren tijdens Defcon in staat om binnen twee uur een WinVote-stemmachine binnen te dringen via wifi. In totaal waren er dertig machines op de conferentie aanwezig. Wel ging het om oude machines die niet meer werden gebruikt. Het kwam naar voren dat ze vaak verouderde software draaiden, zo waren sommige apparaten voorzien van Windows XP. De hackers hebben hun resultaten al via GitHub gepubliceerd, het is onduidelijk of het rapport dat Reuters beschrijft nieuwe bevindingen zal bevatten.