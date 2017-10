Star Wars: Battlefront II open bèta wordt verlengd tot 11 oktober

Uitgever Electronic Arts heeft laten weten dat de open bta voor Star Wars: Battlefront II met twee dagen wordt verlengd. De bta is voor iedereen op de pc, PlayStation 4 en de Xbox One nog te spelen tot woensdag 11 oktober.

De verlenging van de bèta-periode heeft Electronic Arts op Twitter bekendgemaakt. De client die benodigd is voor de bèta, is te downloaden via Origin, de PlayStation Store of de Xbox Store. De open bèta draait om het multiplayergedeelte van Star Wars Battlefront II.

Tijdens de bèta kunnen spelers kiezen voor een gevecht met maximaal veertig spelers dat plaatsvindt in Theed, de hoofdstad van Naboo. Spelers kunnen de rol aannemen van de separatisten met hun robotleger, of in de huid kruipen van clone troopers van de Republiek. Er kan gekozen worden uit vier klassen: assault, heavy, officer of specialist. Ook de 'Star Wars heroes' zullen van de partij zijn.

Verder is de Starfighter Assault-modus speelbaar, waarbij luchtduels in de ruimte moeten worden uitgevochten. Daarbij zijn verschillende jagers uit drie verschillende klassen speelbaar. Ook is er een modus speelbaar waarbij twee teams van acht spelers tegen elkaar strijden. Tot slot kan er in verschillende scenario's tegen de ai worden gevochten.

Star Wars Battlefront II werd in april aangekondigd door Electronic Arts. Naast multiplayergevechten heeft de game, in tegenstelling tot zijn voorganger, ook een singeplayercampagne. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One, en verschijnt wereldwijd op 17 november, ruwweg een maand voor de release van de film Star Wars Episode VIII: The Last Jedi.

