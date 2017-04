Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 10:17, 19 reacties • Feedback

EA wil voorkomen dat de community van de game Star Wars Battlefront II na de release gefragmenteerd raakt omdat sommige mensen wel en andere niet bepaalde dlc kopen. Het is nog onbekend hoe de game-uitgever die fragmentatie gaat bestrijden.

De creative director van game-ontwikkelaar Dice zegt tegen Mashable dat het bij de eerste Star Wars Battlefront uit 2015 voor veel spelers na enige tijd lastig werd om online goede tegenstanders te vinden, omdat mensen allemaal verschillende dlc wel en niet hadden gekocht. EA zou dat willen voorkomen bij de tweede versie van de game.

Daarom zal er volgens de creative director geen Season Pass zijn om vooraf met korting de dlc aan te schaffen. EA wil die informatie niet bevestigen en zegt dat het binnenkort meer zal vertellen over de opties voor dlc in de game. Mashable houdt het erop dat EA de stap niet wil bevestigen, omdat het nog niet heeft besloten wat de Season Pass gaat vervangen.

EA onthulde Star Wars Battlefront II afgelopen zaterdag tijdens de Star Wars Celebration in de Amerikaanse stad Orlando. Star Wars Battlefront II belooft op alle fronten uitgebreider te worden dan Star Wars Battlefront, de shooter die eind 2015 op de markt kwam. Waar dat spel bijvoorbeeld geen singleplayercampagne bevatte, zal Battlefront II die wel hebben. Een van de redenen dat deze game uitgebreider belooft te worden is dat er niet een, maar drie studio's aan de game werken.

Star Wars Battlefront II is in ontwikkeling voor pc, PlayStation 4 en Xbox One en verschijnt wereldwijd op 17 november, ruwweg een maand voor de release van Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Rond die tijd zal er ook een bundelpakket verschijnen met Star Wars Battlefront II en een PlayStation 4 Pro. Tweakers publiceerde zondag een eerste preview van de game.