Door Jurian Ubachs, zaterdag 15 april 2017 22:01

Uitgever Electronic Arts heeft de eerste details over Star Wars Battlefront II uit de doeken gedaan. Tijdens een presentatie op de Star Wars Celebration in de Amerikaanse stad Orlando toonde de Amerikaanse uitgever onder meer de eerste trailer van het spel.

Star Wars Battlefront II belooft op alle fronten uitgebreider te worden dan Star Wars Battlefront, de shooter die eind 2015 op de markt kwam. Waar dat spel bijvoorbeeld geen singleplayercampagne bevatte, zal Battlefront II die wel hebben. Een van de redenen dat deze game uitgebreider belooft te worden is dat er niet een, maar drie studio's aan de game werken. DICE - de Zweedse ontwikkelaar achter het eerste deel - wordt voor deze opvolger bijgestaan door de Canadese studio Motive en de Engelse studio Criterion. Motive richt zich met name op de campagne, terwijl Criterion vooral werkt aan ruimtegevechten en de besturing van voertuigen.

De campagne van Battlefront II vertelt het verhaal van Iden Versio, een special forces-Stormtrooper. Met haar team is ze getuige van hoe de Rebels de tweede Death Star opblazen aan het einde van de film Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, waarbij de Emporer omkomt. Voor Versio en de rest van de Empire breekt dan geen vrolijke periode maar juist een moeilijke tijd aan. Inwoners van het keizerrijk weten niet beter dan dat zij aan de goede kant staan. De Galactic Empire staat voor stabiliteit, rust en vrede, terwijl zij de rebellen zien als terroristen. Die terroristen hebben net het belangrijkste wapen van de Empire opgeblazen en de keizer vermoord. Reden genoeg voor Iden Versio en haar Inferno Squad om de jacht op de rebellen opnieuw te openen, om wraak te nemen.

Hoewel spelers het merendeel van het verhaal meekrijgen vanuit het perspectief van Iden Versio, zullen ook bekende helden uit de films aan bod komen. In de eerste trailer die is vrijgegeven zijn onder meer Rey, Darth Maul, Yoda, Kylo Ren en Luke Skywalker al te zien. Welke helden precies een rol hebben in de campagne is nog onduidelijk, maar de ontwikkelaars maakten wel vast bekend dat er in elk geval missies zullen zijn waarin spelers als respectievelijk Luke Skywalker en Kylo Ren spelen. Op die manier wordt het verhaal van Battlefront II dus verteld vanuit beide kanten van het conflict.

Behalve een singleplayercampagne zal Battlefront II uiteraard ook een multiplayer-modus bevatten. Heel veel is daar nog niet over bekend. Het belangrijkste dat op de Star Wars Celebration bekend werd is dat Battlefront II content uit alle films zal gebruiken. Dat betekent dat er helden, wapens, planeten, voertuigen en gadgets uit de originele trilogie, de prequels en de sequels voorbij zullen komen, tot de droids van de Trade Federation aan toe. Daarnaast zal er minimaal een geheel nieuwe planeet te vinden zijn in Battlefront II: Vardos, de door de Empire gecontroleerde planeet waar Iden is opgegroeid. Ook nieuw is dat Battlefront II werkt met classes die spelers kunnen verbeteren door te stijgen in level. Dat geldt voor normale classes, maar ook voor de Hero-units, die extra vaardigheden krijgen door die vrij te spelen.

Star Wars Battlefront II is in ontwikkeling voor pc, PlayStation 4 en Xbox One en verschijnt wereldwijd op 17 november, ruwweg een maand voor de release van Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Rond die tijd zal er ook een bundelpakket verschijnen met Star Wars Battlefront II en een PlayStation 4 Pro.