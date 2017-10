EA past 'loot boxes' in Star Wars Battlefront II aan na kritiek

Uitgever EA en ontwikkelaar DICE hebben aanpassingen bekendgemaakt aan de loot boxes die te koop zijn in Star Wars Battlefront II. De veranderingen zijn een reactie op kritiek over het feit dat spelers gameplayvoordelen konden behalen door middel van microtransacties.

In een bericht op de EA-website worden de aanpassingen uitgelegd. 'We hebben geluisterd naar jullie feedback', schrijft de uitgever. De belangrijkste verandering is dat de Epic Star Cards niet meer verkrijgbaar zijn via loot boxes. Deze kaarten, waarmee spelers de vaardigheden van hun personage kunnen verbeteren, kunnen alleen nog maar verkregen worden door middel van crafting. Wel is er een uitzondering voor de Epic Star Cards die spelers kunnen bemachtigen door een pre-order te plaatsen of een deluxe-uitvoering van het spel te kopen.

Tijdens de open bèta die begin oktober werd georganiseerd, bleek dat spelers in Star Wars Battlefront II door geld te betalen zogenaamde loot boxes konden kopen, met daarin items. De Epic Star Cards kunnen spelers een voordeel geven in multiplayerpotjes en door veel geld neer te tellen zouden spelers die snel kunnen bemachtigen, zonder moeite te doen.

EA meldt verder dat spelers een bepaalde rang moeten hebben om betere Star Cards te craften. Het is dus ook niet meer mogelijk om heel veel crates te kopen en de inhoud daarvan om te zetten in craftingmaterialen, om die vervolgens om te toveren in sterke Star Cards. Alleen door het spel te spelen kunnen spelers steeds sterkere Star Cards maken.

Verder zijn wapens vergrendeld achter mijlpalen die in de game behaald moeten worden. Een aantal zal nog wel te vinden zijn in de crates, maar de rest kan alleen in het spel vrijgespeeld worden door potjes te spelen. Gear die specifiek is voor een klasse, kan vrijgespeeld worden door met die klasse te spelen. Dat levert crates op met daarin Star Cards en Crafting Parts, waarmee spelers hun personage verder kunnen verbeteren.

EA zegt dat dit systeem 'continu' zal worden verbeterd. De uitgever zegt het belangrijk te vinden om de community bij elkaar te houden en daarom komt er geen betaalde dlc voor het spel. Alle toevoegingen zoals nieuwe wapens, levels, heroes en voertuigen worden gratis beschikbaar gesteld. Bij de vorige Star Wars Battlefront-game moest er voor dergelijke uitbreidingen betaald worden. Star Wars Battlefront II verschijnt op 17 november voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows.

Videopreview van Star Wars Battlefront II