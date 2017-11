Update, vrijdag 08:40: in de nacht voorafgaand aan publicatie van deze review hebben DICE en EA bekendgemaakt dat het microtransactiesysteem in Battlefront II tijdelijk gedeactiveerd wordt, waarmee het pay2win-element in de game voorlopig effectief de nek wordt omgedraaid. Helaas is het voor Tweakers niet meer mogelijk de review verregaand aan te passen; dat zou hier, in de geschreven review, nog wel kunnen, maar in bijbehorende video niet. Wij hebben er voor gekozen de review online te laten, al was het maar als signaal dat wij, en vermoedelijk onze community met ons, niet gediend zijn van grote games die een pay2win-model hanteren. Wel zal de conclusiepagina aangevuld worden met een alinea over hoe de afweging uitvalt nu pay2win voorlopig geen rol meer speelt, al blijven de servers natuurlijk bevolkt door gamers die wellicht allang hun loot crates hadden gekocht en daar dus de voordelen van behouden. In dat opzicht komt deze maatregel te laat. Daarnaast is EA van plan het systeem te tunen, waardoor niet uit te sluiten is dat er in een later stadium alsnog sprake zal zijn van een pay2win-element.

Lees vanaf hier de review in zijn oorspronkelijk vorm, aangevuld met een extra alinea op de conclusiepagina. De rest van de inhoud van de review is niet aangepast en is gebaseerd op de versie van Battlefront II waarin het pay2winsysteem nog wel aanwezig was.

Loot Crate Wars Episode I: De Ophef Ontwaakt

Al ver voor de release van Star Wars Battlefront II was duidelijk dat een en ander in de game een fikse groep gamers bij voorbaat niet zou aanspreken. De komst van 'loot crates' naar de opvolger van een game die bekritiseerd werd om de lage hoeveelheid content werd door velen als een zorgwekkende ontwikkeling gezien, niet in de laatste plaats omdat de trend van microtransactions en loot crates in grote 'AAA'-games dit najaar gevoelsmatig een hoogtepunt bereikt. Een aantal games bleef in de uitvoering nog redelijk netjes, maar desondanks kan die ontwikkeling als zorgwekkend worden gezien.

Een loot crate betekent in een game vooral dat de speler geen volledige zeggenschap heeft over wat voor items hij of zij te pakken krijgt. Dat kun je vervelend vinden, maar dat is nog een te verdedigen keuze van de ontwikkelaars en niet per se een groot probleem. Het voegt wat onvoorspelbaarheid toe, zoals dat ook in een loot-systeem van een mmog werkt. De vervolgvragen zorgen voor meer problemen: hoe kom je aan die doosjes met items en hoeveel verschil maken die items in de gameplay? Als je ze kunt kopen voor echt geld via microtransacties is er reden om extra goed op te letten. Als de verkregen items spelers in de gameplay een merkbaar voordeel opleveren, dan is het mis. Niet-betalende spelers hebben dan immers een duidelijk nadeel, terwijl zij net zo goed een game van zes tientjes in huis hebben gehaald.

Loot Crate Wars Episode II: De Credit Wars

Het was alsof er een bom ontplofte: direct toen Star Wars Battlefront II in Early Access ging en de eerste spelers dus aan de slag konden met de volledige game, kwam naar buiten dat DICE en EA het prijspeil van sommige Heroes in het spel zo had bepaald, dat spelers dagen moesten spelen om ze vrij te spelen, óf toch maar wel dat extra geld in de game te steken. Voor de volledigheid: een aantal Heroes zijn vanaf het begin af aan al vrij om te gebruiken, zoals Han Solo, Kylo Ren, Darth Maul, Yoda en Rey, maar anderen dus niet, met Luke en Vader als duurste opties. Luke Skywalker en Darth Vader kostten beide 60.000 in-game Credits om te unlocken en de eerste berekeningen leerden ons dat er zo'n twee volle dagen gamen voor nodig zou zijn om ze te bereiken, ofwel een uur of veertig, uitgaande van een gemiddeld niveau van de speler.

Het alternatief: geld in de game steken in ruil voor Crystals, waarmee je dan loot crates kunt kopen. In de loot crates vind je allerlei items die je personages in de game sterker maken, maar ook Creditbonussen waarmee je dus de nog niet vrijgespeelde Heroes kunt ontgrendelen. Door loot crates te openen kun je dus veel sneller het benodigde aantal Credits behalen, terwijl je ook nog eens een fikse hoeveelheid Star Cards binnenharkt, die je in de gameplay ook helpen. Kortom: flink veel extra's voor gamers die nog wat meer geld in hun game willen steken.

Logischerwijs werd de game vervolgens gefileerd op allerlei grote fora, met Reddit als voornaamste verzamelplaats voor de haat die EA en DICE zichzelf op de hals hadden gehaald. De reactie van Electronic Arts' publicrelationsmedewerker daarop is inmiddels even beroemd als berucht en de meest downvoted comment in de geschiedenis van Reddit. De uitgever zwaaide daarna de witte vlag en stelde alle reviewers dezelfde avond - in de aanloop naar het review-embargo - op de hoogte van een wijziging in het systeem rond de Hero-unlocks. Een laatste poging te redden wat er nog te redden viel, maar de balans in de Force bleek echter al blijvend verstoord.

Loot Crate Wars Episode III: De Pay2win Menace

Daags voor de officiële release van ging het systeem dus op de schop. Of nu ja, een beetje. De prijzen van de Heroes werden met 75 procent verlaagd. Dat betekent dat Luke en Vader elk 15.000 Credits kosten. Geheel in lijn met de rest van de release 'vergat' EA daarbij te vermelden dat de prijsdaling gevolgen had voor de beloning die spelers krijgen voor het voltooien van de de singleplayercampagne. Die beloning was 20.000 Credits en werd nu 5.000 Credits. De reden: die beloning is bedoeld om Iden Versio, de held van de campagne, te kunnen unlocken. Ook die werd goedkoper met de prijsdaling, dus de corresponderende campagnebeloning daalde ook. Logisch, maar lang niet iedereen begreep die link. Volgende tegenslag voor EA, want even leek het dus alsof ze niet alleen de prijzen van de Heroes, maar ook de beloningen in de game hadden verlaagd. Dat blijkt gelukkig niet het geval: de beloningen voor de missies in de campagne, de multiplayer, de challenges en de Arcade-modus zijn ongewijzigd en het is inderdaad een stuk makkelijker om de helden vrij te spelen. Eind goed al goed? Bepaald niet.

In de orkaan van kritiek rond de veel te dure Heroes, is bijna op de achtergrond beland dat Star Wars Battlefront II nog steeds een heel verwerpelijke toepassing hanteert van microtransacties. Daarbij interesseren de loot crates zelf ons niet eens, het gaat om de Star Cards. Die kaartjes kun je aan een klasse of Hero-personage hangen en die leveren je dan een voordeel in de game op. De kaartjes zijn in het spel zelf best moeilijk te krijgen: je kunt ze zelf maken en uit de loot crates halen die je verdient in de game, maar het zijn er zo veel dat je maar langzaam je collectie opbouwt. Koop je extra loot crates, dan gaat het véél harder. Kortom: geef geld uit en je hebt meer voordeel in de multiplayer, de definitie van 'pay2win'. Wat ons betreft is de oorlog tegen dat principe nooit over zolang dat kwaad nog bestaat. Betaalde extra's aanbieden: prima, maar zodra de gamer benadeelt die geen zin heeft om nog meer te betalen dan de zestig euro die de game toch al kostte, dan zijn de rapen gaar.

De laatste notitie die we nog wel willen maken, voor we naar de verdere inhoud van de game gaan kijken, is deze: ja, alles is vrij te spelen in de game. Ja, het is 'slechts' een kwestie van tijd. Speel lang genoeg en uiteindelijk heb je al die Star Cards en Heroes ook. Je bent dan echter wel door tientallen (honderden, duizenden?) uren gameplay heen waarin je aldoor een achterstand hebt gehad. Sommige gamers hebben dat voordeel op jou zelf verdiend, sommigen hebben het gekocht. Dat is al vervelend, maar het brengt je ook in de verleiding om te denken 'jeetje, ik wil dat voordeel ook, laat ik toch maar een paar loot crates kopen' en dat is een verwerpelijke dynamiek die de plaats inneemt van het veel meer wenselijke 'laat ik hard oefenen en beter worden.' Het zorgt ervoor dat de multiplayer compleet beroofd wordt van het spelplezier.