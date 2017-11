EA deactiveert tijdelijk microtransacties in Star Wars: Battlefront II

EA heeft alle microtransacties in Battlefront II tijdelijk gedeactiveerd. Spelers hebben voorlopig geen mogelijkheid om Crystals aan te schaffen en alle voortgang in het spel moet behaald worden via gameplay. DICE, de studio achter het spel, gaat sleutelen aan het systeem voor microtransacties.

EA en DICE zijn tot de rigoureuze stap overgegaan na de enorme kritiek van de afgelopen week over de aanwezigheid van microtransacties en lootboxes in Star Wars: Battlefront II. Volgens Oskar Gabrielson, general manager van DICE, is het duidelijk dat veel spelers 'het gevoel hadden dat er uitdagingen zijn in het ontwerp'. Volgens hem overschaduwt de kritiek op het geven van potentieel voordeel voor betalende spelers 'een voor het overige geweldig spel'. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan.

De mogelijkheid om Crystals aan te schaffen komt wel op een later moment weer online. DICE zegt het systeem te willen 'tunen en balanceren'. Aan welke veranderingen de studio denkt is niet bekend: daarover volgen later meer details. Volgens Gabrielson was het altijd al de bedoeling om het spel blijvend aan te passen op basis van feedback.

In de afgelopen week ontstond er enorme kritiek op het systeem van EA en DICE voor in-game transacties. Spelers kunnen in Star Wars: Battlefront II geld betalen om Crystals aan te schaffen. Hiermee kunnen ze Loot Crates kopen met items om personages sterker te maken en bonussen te behalen om nog niet vrijgespeelde Heroes te verkrijgen.

Onder andere de Nederlandse en Belgische kansspelautoriteiten onderzoeken of hiermee sprake is van een kansspel, aangezien de inhoud van de kratjes op toeval is gebaseerd. Daarnaast kunnen spelers met de Crystals 'Star Cards' kopen, die personages in-game voordeel opleveren. Dat maakt het systeem in Battlefront II pay2win, waar de meeste andere games met in-game transacties zich beperken tot visuele aanpassingen zoals skins.

Afgelopen maandag verlaagde EA Games al de in-game-prijzen van Heroes tot aan 75 procent. Voor Darth Vader moesten spelers aanvankelijk bijvoorbeeld 60.000 credits neertellen. Wie niet wilde betalen voor Crystals moest een enorm aantal uren spelen om voldoende credits te behalen om de Heroes vrij te spelen. EA verlaagde de benodigde credits van Darth Vader bijvoorbeeld naar 15.000. De reductie geldt ook voor Luke Skywalker, Palpatine, Chewbacca, Iden en Leia. Tegelijkertijd verlaagde EA de beloningen voor het uitspelen van de campagne van 50.000 tot 20.000 credits, wat de reductie deels weer teniet doet.

DICE en EA hebben daarmee enorme aanpassingen aangebracht vlak voor de release van het spel: Star Wars: Battlefront II is vrijdag uitgebracht.