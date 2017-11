EA verlaagt benodigd aantal credits voor vrijspelen personages in Battlefront II

EA Games heeft bekendgemaakt dat het de in-game-prijzen van bepaalde personages, waaronder Darth Vader, verlaagt in Battlefront II. De reductie komt neer op 75 procent. De beslissing volgt op grote kritiek op de kosten van personages, oftewel heroes.

EA Games zegt dat er door de verlaging minder credits nodig zijn om een bepaalde hero vrij te spelen. Darth Vader kostte eerst 60.000 credits, wat nu is verlaagd naar 15.000. De reductie geldt ook voor Luke Skywalker, Palpatine, Chewbacca, Iden en Leia. Het bedrijf schrijft verder dat 'er veel discussie is geweest' en dat het constante aanpassingen zal blijven maken aan de game, die op 17 november uitkomt. De wijziging wordt meteen doorgevoerd, aldus de uitgever.

GameInformer meldt dat EA tegelijkertijd de beloningen voor het uitspelen van de campagne heeft verlaagd. Zo krijgen spelers nog maar 5000 credits in plaats van 20.000, waardoor de prijsverlaging minder effect heeft. Het bericht van EA verwijst ook naar de discussie die heeft plaatsgevonden in de subreddit van Battlefront II. Een reactie van het EA Games-team op een thread van een gebruiker die boos was dat hij na aanschaf van de Deluxe-editie niet als Darth Vader kon spelen, leverde een recordaantal downvotes op. EA kondigt aan woensdag een ask-me-anything-sessie op Reddit te houden waar spelers terechtkunnen met hun vragen.

Het is niet de eerste keer dat EA na kritiek wijzigingen doorvoert in de game. Zo paste het bedrijf de werking van loot boxes aan na kritiek dat het kopen ervan een voordeel in het spel kan opleveren. De credits in de game zijn te verdienen door het spel te spelen, maar het verzamelen daarvan kost tijd. Met microtransacties zijn loot boxes te koop die onder andere dat proces kunnen versnellen.