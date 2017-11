'EA haalde microtransacties uit Battlefront II onder druk van Disney'

Een anonieme bron vertelt aan The Wall Street Journal dat EA de microtransacties uit Star Wars Battlefront II haalde omdat onder andere Disney-hoofd Robert Iger zich zorgen maakte over mogelijke reputatieschade aan de Star Wars-franchise.

Volgens de zakenkrant begonnen Disney-bestuursleden inclusief Iger zich ernstig zorgen te maken om de massale negatieve aandacht die de microtransacties op het internet kregen. Uiteindelijk zou Disney's chef consumentenproducten en interactieve media contact op hebben genomen met EA om die zorgen uit te spreken, waarna EA de microtransacties direct schorste. De zorgen van Disney zijn waarschijnlijk vergroot door de aankomende release van Star Wars: The Last Jedi, die op 13 december in de bioscoop te zien is.

EA ligt onder vuur omdat het buitensporig veel tijd zou kosten om bepaalde heroes als bijvoorbeeld Darth Vader vrij te spelen in de game zonder dat spelers hier extra geld voor betalen. Het publiek is van mening dat ze met 60 euro al genoeg betalen voor de game en dat spelers die niet schromen om nog meer geld neer te leggen hiermee oneerlijke gameplayvoordelen krijgen, wat ook wel pay2win genoemd wordt.

De schorsing vond op donderdag plaats, een dag voordat de game op de markt zou komen. Nog voordat het zover kwam, had EA de ingame-prijzen van de heroes verlaagd met 75 procent, maar dat bleek niet genoeg om het gamend publiek tevreden te stellen. EA heeft zijn excuses aangeboden en zegt nu hard te sleutelen aan het systeem. Hoe het systeem er straks uit gaat zien en wanneer het weer terugkomt, is op dit moment niet bekend.

Niet alleen is er kritiek op de kosten van de heroes in de game, maar het gebruik van zogenaamde lootboxes ligt ook onder vuur. Dit zijn kistjes die spelers in de loop van het spelen verdienen, maar ook kunnen kopen met echt geld. In de kisten zitten verschillende items, waaronder upgrades waarmee personages en voertuigen sterker worden. Men klaagt ook hierover dat het gaat om pay2win-praktijken. Daarnaast zouden dergelijke lootboxes te veel lijken op gokautomaten, die een verslavende werking kunnen hebben bij spelers en ze dus zeer veel geld kunnen kosten.

De Nederlandse Kansspelautoriteit en de Belgische kansspelcommissie buigen zich over de praktijken. In China zijn gamemakers wettelijk verplicht om de winkansen van de verschillende beloningen uit lootboxes te vermelden. Ook een Franse politicus zet zijn vraagtekens bij de praktijken, blijkt uit een vertaalde brief die op Reddit gepost is.