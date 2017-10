Britse regering moet zich uitspreken over 'loot boxes' in games

Burgers in het Verenigd Koninkrijk hebben een petitie ingediend waarmee ze de regering oproepen om de gokwetten aan te passen zodat het aanbieden van loot boxes wordt gereguleerd. Volgens de indieners zijn loot boxes sterk op kinderen gericht.

De petitie is meer dan tienduizend keer ondertekend; de regering van het Verenigd Koninkrijk moet daarom binnen enkele dagen reageren. Als er voor de einddatum van de petitie in april 2018 meer dan honderdduizend ondertekenaars zijn, zal het parlement erover debatteren. De initiatiefnemers zijn niet heel duidelijk over wat ze precies willen dat de regering tegen loot boxes onderneemt, maar ze wijzen wel op Chinese wetgeving hierover. In China zijn er wettelijke regels die gamemakers verplichten om te openbaren hoe groot de kans is dat er loot boxes verschijnen. De initiatiefnemers vinden dat de praktijk van loot boxes in games te veel kenmerken van gokken heeft en dat gamers daarmee geld kunnen verliezen.

De Interactive Software Federation of Europe, belast met het toekennen van de PEGI-leeftijdsclassificaties aan games, heeft onlangs uitgesproken dat zij loot boxes in games niet beschouwt als een vorm van gokken. Het label voor gokken wordt alleen toegekend aan games die echt gokken simuleren. De organisatie schaart zich daarmee achter het standpunt van haar Amerikaanse evenknie, de ESRB. Die zei eerder het principe te zien als vergelijkbaar met het verzamelen van kaarten. De ESRB erkent dat er een kanselement aanwezig is, maar de speler krijgt volgens de organisatie ook altijd in-gamecontent.

Een loot box is een virtuele voorraad in een game waaruit spelers die ervoor betalen, willekeurig virtuele items kunnen halen, zoals extra wapens. Oorspronkelijk verschenen loot boxes in mmorpg's, maar ze zijn in steeds meer games te vinden. In de afgelopen weken kwam er kritiek op onder andere Forza 7, Middle‑earth: Shadow of War en Star Wars: Battlefront 2, wegens de implementatie van loot boxes, die spelers in sommige gevallen voordeel kunnen geven.